Madagascar: Secteur privé - 60% des entreprises allouent un budget pour la RSE

Les entreprises malgaches démontrent des engagements significatifs dans l'amélioration des conditions de vie des enfants à travers la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

C'est l'un des résultats de l'étude sur les impacts des activités du secteur privé sur les droits de l'enfant, présentée lundi dernier par l'UNICEF Madagascar. « 60% des entreprises à Madagascar allouent un budget pour la RSE qui varie de 12 millions à plus de 200 millions d'ariary. La RSE priorise quatre principaux secteurs sociaux, essentiels pour le bien-être et l'épanouissement de l'enfant, notamment l'éducation, la santé, l'eau, l'assainissement et l'hygiène, la nutrition ».

Cette étude vise à sensibiliser les entreprises sur leur rôle crucial dans la protection et la promotion des droits des enfants, tout en fournissant des recommandations concrètes pour un engagement responsable.

L'étude s'est focalisée sur huit secteurs-clés dont l'agriculture, les industries légères et le textile, les mines et le pétrole, le tourisme, les Nouvelles technologies de l'information et de la télécommunication, les bâtiments et travaux publics, l'énergie et les finances.

Les résultats de cette étude permettent de comprendre les impacts des activités des entreprises sur les droits de l'enfant, que ce soit de manière négative ou positive. Elle démontre qu'en adoptant des pratiques responsables et en collaborant avec les parties prenantes, les entreprises peuvent non seulement minimiser les impacts négatifs, mais aussi contribuer activement au bien-être et au développement des enfants.