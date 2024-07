Madagascar: Poliomyélite - 380 cas confirmés entre 2020 et juin 2024

Pour mettre fin à la recrudescence de la poliomyélite, une campagne de vaccination est organisée depuis hier sur tout le territoire national. 380 cas confirmés ont été enregistrés depuis 2020.

La polio demeure un problème de santé publique. Depuis septembre 2020, Madagascar fait face à une recrudescence des cas de poliovirus variant de type 1, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). « Au total, 380 cas avaient été confirmés de 2020 au mois de juin 2024 , dont 53 cas de paralysie , 45 cas chez l'individu sain et 282 cas issus de la surveillance environnementale. Parmi les 53 cas de paralysie, 2 cas ont été signalés chez les adultes de 24 et 32 ans en 2023 ».

Ces récentscas depolio sont survenus dans un contexte de faible couverture vaccinale à Madagascar. C'est dans ce sens que l'OMS appuie le pays dans le renforcement de la surveillance et de la vaccination de routine, la mise en oeuvre de campagnes de vaccination de masse réactive et la prise en charge adéquate des cas , afin de prévenir une plus grande épidémie.

Le 2e tour des Activités de Vaccination Supplémentaires (AVS) contre la poliomyélite s'est tenu depuis hier sur tout le territoire national et s'étalera jusqu'au 12 juillet. Ces AVS contre la poliomyélite seront intégrées à la campagne de rattrapage de la supplémentation en vitamine A, pour les enfants de 6 mois à 59 mois , n'ayant pas reçu leur dose durant les 6 derniers mois , et de la campagne de distribution de masse de médicaments contre la filariose (dans trois régions notamment SAVA , Sofia et Analanjirofo) et contre la bilharziose (dans trois régions à savoir Betsiboka, Boeny et Melaky) du 23 au 27 juillet pour les personnes âgées de 2 ans et plus.

Descentes

Cette campagne de vaccination est placée sous le haut patronage de la Première Dame et marraine de la vaccination, Mialy Rajoelina. Fidèle à son engagement personnel en faveur de ce programme, elle exhorte la population à accueillir les agents de santé et les agents communautaires afin de faire vacciner leurs enfants pour renforcer leur immunité individuelle mais aussi pour garantir l'immunité collective contre les maladies évitables par la vaccination telles que la poliomyélite. « Nous ciblons 300 enfants par jour par le biais du porte à porte et des descentes auprès des églises, des marchés et des endroits à forte affluence. Nous sommes présents sur le terrain de 9h à 16h . Les résultats pour cette première journée sont satisfaisants », témoigne Sombiniaina Andriantsoa, agent communautaire à Mahabo Andoharanofotsy.

Bilan

L'année dernière, les 4 tours de campagne contre la poliomyélite a permis de vacciner 5 376 346 enfants de 0-59 mois, soit une couverture administrative de 99,8%. Quant au dernier tour , du 14 au 17 mai 2024, 13 268 649 enfants de moins de 15 ans ont reçu la vaccination contre la poliomyélite. Ces résultats ont eu un impact important sur cette maladie. La population est invitée à les accueillir et à leur présenter les enfants âgés de moins de 15 ans afin de recevoir une dose de vaccin contre la poliomyélite par voie orale. Tous les enfants rentrant dans cette catégorie d'âge devraient recevoir cette dose même s'ils en ont déjà bénéficié auparavant afin de renforcer leur immunité individuelle.