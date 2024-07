Madagascar: Marché public - Une méthodologie d'évaluation pour une meilleure gouvernance

Le ministère de l'Economie et des Finances multiplie les initiatives destinées à l'amélioration de la gestion des marchés publics.

Un atelier de lancement de la méthodologie d'évaluation des systèmes de passation des marchés ou MAPS se tient depuis hier au Novotel et qui a vu la présence effective de la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison.

Norme internationale

Une occasion pour cette dernière de réitérer la volonté de son département d'instaurer la bonne gouvernance basée sur les standards internationaux. La MAPS est en effet une norme internationale et un outil universel pour évaluer tous systèmes de passation des marchés publics. L'utilisation de la MAPS est en tout cas un tournant décisif pour Madagascar, car elle permettra d'analyser les forces et les faiblesses du système national des marchés publics afin d'améliorer son efficacité et son efficience tout en renforçant son intégrité et la transparence dans l'utilisation des fonds publics.

La démarche aboutira à une certification MAPS pour Madagascar. Pour rappel, la MAPS I a été lancée en 2003-2004. Elle vise à évaluer et à améliorer les systèmes de passation de marchés publics, fournissant un outil commun permettant d'analyser les informations portant sur les aspects essentiels d'un système particulier.

%

Stratégies de réformes

Les objectifs spécifiques de la MAPS sont d'évaluer la qualité et l'efficacité des systèmes de passation des marchés publics ; et d'élaborer des stratégies de réformes sur la base des forces et des faiblesses identifiées. À travers le processus de réformes et dans l'objectif de s'assurer de la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel adéquat avec des standards internationalement reconnus, le gouvernement malgache s'est engagé, avec l'appui de la Banque Africaine de Développement, à procéder à l'évaluation du système de passation des marchés publics à travers la MAPS. La finalité étant de renforcer la responsabilité, l'intégrité et la transparence du système de passation des marchés publics à Madagascar.

Evaluation

Conformément à sa feuille de route, la MAPS II pour Madagascar suivra un processus itératif incluant la planification et le lancement de la mission, puis l'évaluation proprement dite et la restitution des résultats, suivis du sceau d'approbation MAPS, pour finir au suivi des recommandations. Cette évaluation MAPS entre dans le cadre de la mise en oeuvre des différentes réformes initiées par le gouvernement malgache, à travers le ministère de l'Economie et des Finances, pour une meilleure gestion des finances publiques et pour une bonne gouvernance en réponse au Pilier 3 de la Politique Générale de l'Etat (PGE).

À noter qu'il est également prévu de réviser la loi sur les marchés publics de Madagascar, impliquant le secteur privé, premier partenaire de l'État dans le marché public ; et la société civile, observateur important pour une meilleure gouvernance. À l'issue de l'atelier de lancement, le consultant international MAPS dispensera des séries de formations pour les parties prenantes.