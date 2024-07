Togo: BRVM - Le titre Oragroup Togo réalise la meilleure hausse de cours avec 5,59% ce 9 juillet 2024.

Au terme de la séance de cotation de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) de ce mardi 9 juillet 2024, le titre Oragroup Togo a réalisé la meilleure hausse de cours avec 5,59%.

Le cours de cette valeur est passé de 1 700 FCFA à 1 795 FCFA ce mardi 9 juillet 2024, soit une augmentation de 95 FCFA. Il faut signaler qu'Oragroup Togo, maison mère du groupe bancaire Orabank, a eu un exercice 2023 désastreux avec un résultat net consolidé déficitaire de 19,460 milliards FCFA contre un résultat net consolidé bénéficiaire de 8,749 milliards FCFA en 2022.

En dehors de Oragroup Togo, le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 5,38% à 490 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 4,00% à 1 040 FCFA), SOGB Côte d'Ivoire (plus 3,33% à 3 875 FCFA) et SODECI Côte d'Ivoire (plus 1,88% à 5 430 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (moins 4,52% à 950 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (moins 3,23% à 3 000 FCFA), Total Sénégal (moins 2,22% à 2 200 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (moins 2,00% à 11 760 FCFA) et BOA Mali (moins 1,84% à 1 600 FCFA).

La valeur des transactions s'est établie à seulement 605,202 millions FCFA alors qu'elle se situait à 2,917 milliards FCFA la veille.

La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 7,568 milliards, passant de 8 553,972 milliards FCFA le 8 juillet à 8 546,404milliards FCFA ce 9 juillet 2024.

Celle du marché obligataire connait aussi une baisse de 2,209 milliards, avec un niveau de 10 512,117 milliards FCFA contre 10 514,326 milliards FCFA la veille.

Du côté des indices, on note une situation contrastée comme la veille. L'indice composite a ainsi régressé de 0,09% à 229,73 points contre 229,93 points la veille.

Pour sa part, l'indice BRVM 30 a cédé 0,16% à 114,98 points contre 115,17 points précédemment.

En revanche, l'indice BRVM Prestige a gagné de 0,56% à 108,68 points contre 108,08 points la veille.