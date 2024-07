Madagascar: Promotion de l'Art - Hakanto Contemporary élargit son espace

Quatre ans après son installation à Ankadimbahoaka, le nouvel espace Hakanto Contemporary ouvre ses portes le 15 septembre à Antananarivo, avec un nouveau bâtiment de 2 000 m2 entièrement conçu et imaginé par l'artiste Joël Andrianomearisoa. Ce vaste espace d'exposition, modulable à souhait, se distingue par sa capacité à se transformer tout au long de l'année, selon des thématiques saisonnières.

Pour la saison inaugurale, la famille sera à l'honneur, suivie d'une exploration audacieuse de l'amour sous toutes ses formes. Les visiteurs pourront découvrir une librairie bien fournie, des ateliers dynamiques, et une bibliothèque riche en ressources. L'une des principales ambitions de Hakanto Contemporary est de valoriser la scène artistique émergente tout en redécouvrant des artistes historiques malgaches. En outre, l'espace se prête à des dialogues inédits et transversaux qui dépassent les frontières traditionnelles de l'art.

«Notre défi principal était de transformer un lieu de stockage en un espace d'exposition accueillant pour le public. J'ai souhaité conserver autant que possible l'aspect brut du bâtiment, en y construisant des espaces modulables avec des lignes simples de béton et des aplats noirs», explique Joël Andrianomearisoa.

À l'entrée, les visiteurs seront accueillis par une grande librairie avec une table monumentale, suivie de blocs dédiés aux bureaux, aux ateliers, et à la bibliothèque. Trois autres blocs de même envergure abriteront des expositions variées : à gauche, la Collection Yavarhoussen ; au centre, un programme «découverte ou redécouverte» dédié aux artistes émergents ou oubliés ; et à droite, un module polyvalent se transformera au gré de projets transversaux et parfois insolites.

%

Pour la programmation inaugurale, Andrianomearisoa a invité Andrianina Rajoelisoa, alias Joely, l'un des plus grands influenceurs malgaches, à poser son regard unique sur des Polaroids d'Andy Warhol. «La pluralité des espaces permet d'organiser notre programmation en plusieurs temporalités : les grandes expositions changent environ tous les six mois, et les projets présentés dans les trois modules seront plus flexibles. Bénéficier d'un terrain de jeu aussi vaste et polyvalent est extrêmement motivant, nous pourrons aller toujours plus loin dans notre engagement concret auprès de la création contemporaine», ajoute-t-il.