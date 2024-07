Madagascar: « Manal'Azy vita Bacc » - Un rendez-vous incontournable des fans d'Olombelo Ricky

Le "Manal'Azy vita Bacc" d'Olombelo Ricky aura lieu cette année le samedi 27 juillet à partir de 15 heures, à l'annexe du stade Barea Mahamasina.

Un rendez-vous annuel après le baccalauréat. Le samedi 27 juillet à partir de 15 heures, les fans d'Olombelo Ricky se réuniront à l'Annexe du stade Barea Mahamasina pour célébrer les 33 ans de « Manal'Azy vita Bacc ». Organisé en collaboration avec Miritsoka Production, cet événement promet un concert mémorable pour tous les amateurs de musique d'Olombelo Ricky.

« La plupart des fans ont demandé à avancer un peu le Manal'Azy, car les jeunes rencontrent des difficultés pour rentrer chez eux après le spectacle, notamment avec l'insécurité croissante. Ce spectacle est spécialement conçu pour permettre aux jeunes qui ont terminé leurs examens de se détendre un peu », explique Olombelo Ricky.

Pour cette édition, le célèbre bassiste Sylvin Marc et Edgard Ravahatra seront présents en tant qu'invités spéciaux, aux côtés d'autres artistes surprises. Ils présenteront un extrait de leur nouveau spectacle « Mandravasarotra Mozika » présenté à l'IFM Analakely le 12 juillet, dans le cadre du Madagascourt Film Festival. « Mandravasarotra», inspiré par la plante aux vertus miraculeuses résolvant divers problèmes, incarne l'esprit de ce concept « Mandravasarotra Mozika ».

Souvenirs inoubliables

Olombelo Ricky partage cette pensée : "Ny ratranao tsy ratrany, izay tsapanao tsy tsapany, alahelo tsy ambara havana zakan'ny tompony ihany". Ainsi, la musique, tout comme Mandravasarotra, est essentielle pour surmonter toutes les épreuves.

Ce concert marquera également la première apparition sur scène à Madagascar des nouveaux titres écrits par Olombelo Ricky pendant la pandémie Covid-19, tels que « Avana», « Viavy rozi», «Sitrana ny ratrany », «Angano angano» et d'autres encore, déjà acclamés lors de festivals en Europe. «Le titre 'Avana' est né pendant la Covid, une période où de nombreux artistes nous ont quittés, et le titre demande des arcs-en-ciel pour colorer le ciel après les tristesses. 'Viavy Rozi' est dédié à ma soeur, partie en 1968, et en 2024 j'ai fini d'écrire cette chanson en sa mémoire. Attendez-vous également à de jeunes talents surprises lors de ce spectacle », confirme Olombelo Ricky.

Le concept de Manal'Azy Vita Bacc a vu le jour en 1991 en réponse à une crise politique qui a retardé le déroulement du baccalauréat. Olombelo Ricky a lancé ce projet pour revitaliser et offrir un défoulement aux jeunes qui venaient de passer cet examen. Depuis, il est devenu un rite de passage, offrant un nouveau souffle aux jeunes après leurs examens et marquant leur transition vers l'université. « Je vous invite à bien apprendre les paroles des chansons pour vous plonger totalement dans ce spectacle de trois à quatre heures », conclut l'artiste, promettant une rencontre où la musique et les émotions se mêleront pour créer des souvenirs inoubliables.