Madagascar: Boeny - Cinq CSB et dix EPP élus amis de l'eau et de l'assainissement

Dans le cadre de la coopération entre l'Unicef, appui financier, et de l'ONG Sahi, sur un projet concernant l'eau et l'assainissement dans la région Boeny, une cérémonie de remise de certificat était organisée à Anosinalainolona, dans le district de Marovoay, la semaine dernière.

Cinq Centres de santé de base (CSB) et dix Écoles primaires publiques (EPP) dans les districts de Marovoay et Ambato-Boeny ont été certifiés amis de l'eau et de l'assainissement pour cette année.

L'ONG Sahi est le promoteur du projet qui est financé par l'Unicef et réalisé en collaboration avec la direction régionale de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement (DREAH) Boeny, ainsi que la direction régionale de l'éducation nationale (DREN) et la direction régionale de la santé publique (DRSP). Huit communes dans les districts de Marovoay et d'Ambato-Boeny sont impliquées dans le projet. L'application et l'utilisation des quatre exigences de base de l'eau et de purification sont les thèmes et objectifs du projet.

« L'application de ces exigences protège et prévient jusqu'à 55% de nombreuses maladies. La région Boeny est prête à s'associer aux partenaires et agences régionales impliquées dans le développement, dont l'Unicef. L'eau est un domaine auquel le gouverneur a accordé une attention particulière. Il cherche constamment des idées pour améliorer les services liés à l'eau afin de les rendre plus accessibles à la population.

Les trente-huit autres communes de la région Boeny attendent également avec impatience cette initiative, car elle est essentielle à la vie quotidienne de la population », a déclaré le représentant du gouverneur, le directeur de la protection de l'environnement de la région Boeny, lors de son intervention.

«Les cinq CSB et les dix EPP doivent fournir un gros effort pour conserver les étoiles de leur catégorie actuelle. Il n'a pas été facile d'atteindre cet objectif, mais il sera encore plus difficile de maintenir ce niveau», a souligné l'organisateur. L'inauguration de la plaque commémorative a achevé cette cérémonie.