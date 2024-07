Madagascar: Football PFL - Play-Outs - Dernière étape pour le maintien en D1

Huit clubs disputeront pendant une semaine à partir de dimanche les Play-outs de la Pure Play Football League. Les deux derniers seront relégués en D2 nationale l'an prochain.

Dernière ligne droite pour déterminer les deux clubs relégués. Après la phase de conférences lancée en début février, suivie des Play-offs qui ont pris fin fin juin, place à partir de ce week-end aux Play-Outs. C'est la dernière étape pour déterminer les six clubs, les trois mieux classés par conférence, maintenus en D1 élite de la Pure Play Football League (PFL) pour la prochaine saison 2025.

Huit équipes, les quatre dernières des deux conférences disputent ce dernier tournoi qui compte pour la saison 2024. Les quatre équipes composantes de chaque conférence se rencontrent. Dans la poule Nord, il y a Uscafoot, Cosfa, KFCA Diana et Ajesaia. Et la conférence Sud est composée de CFFA, Mama FC, Dato FC et Inate FC Rouge. Le tournoi se joue en trois journées pendant une semaine. Deux terrains de la capitale recevront les matchs.

Trois rencontres se tiendront dimanche au nouveau stade du CFFA à Iavoloha et un match au stade d'Alarobia. Le premier match opposera le Cosfa, sixième au classement de la phase de conférence Nord, à l'Ajesaia, lanterne rouge du groupe à 10h30 à Iavoloha dimanche. Au deuxième match, Mama FC, deuxième dans le Sud, joue contre Inate FC Rouge, dernier du groupe, suivi de la rencontre entre CFFA, cinquième, et Dato FC, septième.

L'unique match qui se déroulera à Alarobia sera celui entre Uscafoot, cinquième de la conférence Nord, et KFCA Diana, septième du groupe. La deuxième journée aura lieu le mercredi 17 et le jeudi 18 juillet. Et les matchs de la troisième et dernière journée sont programmés le samedi 20 et le dimanche 21 juillet. Les deux clubs, le dernier de chaque conférence, seront relégués à la D2 nationale pour la saison 2025.

Les huit clubs qui ont disputé la phase finale de la PFL auront droit à deux mois de vacances avant la reprise de la compétition, sauf pour les deux équipes représentantes malgaches à la campagne africaine. Madagascar sera représenté par Disciples FC à la Ligue des champions africaine et Elgeco Plus à la Coupe de la Caf. Les quatre premières équipes au classement final de la conférence Nord sont Fosa Juniors FC qui a eu une saison blanche, Asa Diana, AS Fanalamanga et Tsaramandroso FC.

Dans la conférence Sud, Disciples FC avait terminé leader devant Elgeco Plus, Zanakala FC et 3FB. La décision de CFEM, instance organisatrice de la PFL sur l'incident lors de la demi-finale entre Disciples FC et Zanakala FC, est encore attendue très prochainement.