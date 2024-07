Madagascar: Tourisme et Production - Fianarantsoa, ville marchande en plein essor

La ville de Fianarantsoa, située à 407 kilomètres d'Antananarivo, est une cité à la fois intemporelle et dynamique sur le plan social et économique. Cependant, elle souffre des routes délabrées et de la détérioration de certains de ses sites touristiques.

Pittoresque. Après quatre cent sept kilomètres de routes, via la route nationale numéro 7, le voyageur voit en face de lui la fameuse capitale du Betsileo. Difficile de passer outre la ressemblance avec Antananarivo. Elle est pour ainsi dire, frappante. Les grands magasins et quincailleries sont présents à chaque coin de rue, avec une circulation assez dense les jours ouvrables. La ville commence aussi à avoir certaines enseignes de grande distribution, ainsi que des Food courts, emblématiques des grandes villes du pays. Les activités économiques sont assez diversifiées, vu qu'il s'agit d'une des villes les plus commerçantes du pays.

Cela s'explique notamment par la production des vignobles de la région. Différentes saveurs et utilisations du vin, surtout utilisé comme apéritif dans la plupart des cas. Les vignobles et les bonnes enseignes de vente de boissons alcoolisées se trouvent également en retrait de la ville, à l'instar de celle de Maromby, un village situé à quelques kilomètres au nord de Fianarantsoa où la cuvée du monastère des moines trappistes est renommée.

Près de quarante moines vivent dans ce domaine de plusieurs hectares et commercialisent ces excellentes cuvées à partir de treize mille ariary. «Nous cultivons la vigne et produisons du vin. La plupart des diocèses s'approvisionnent chez nous en vin de messe, ce qui facilite l'écoulement de notre production. Une petite partie de la récolte est également transformée en apéritifs», confie un frère du monastère. Le vignoble de Madagascar a vu le jour durant la colonisation, mais selon certains chercheurs, la production effective s'est développée dans les années 1970. Cette production de vin est concentrée dans le pays Betsileo, notamment à Ambalavao et Fianarantsoa, à une altitude élevée.

Potentiel touristique

En dehors de la vigne, la ville de Fianarantsoa possède aussi un atout en matière de tourisme. Néanmoins, cet atout reste très peu exploité. Serait-ce dû à l'état de délabrement de la RN7 ? Rien n'est moins sûr. La ville de Fianarantsoa regorge de sites et monuments tous aussi imprégnés d'histoire les uns que les autres. Certains vestiges sont néanmoins laissés à l'état d'abandon, livrés à leur propre sort. Des efforts ont été entrepris sur la haute ville (Antananambony) en vue de redonner le charme d'antan de la ville, mais cela relève des travaux d'Hercule que de développer le potentiel touristique de la ville.

Les touristes préfèrent le parc de Ranomafana à l'escapade urbaine de cette ville du Betsileo. Plusieurs sites sont pourtant très attrayants, à l'image de la ville haute, fondée par Ranavalona I en 1830, qui figure dans le World Monuments Watch.

Du haut de ce point de vue, le touriste peut apprécier une vue panoramique sur la plaine et la ville. Les églises anciennes, conservant tout leur charme, ainsi que les maisons de style architectural Sibree ou Cameron, construites au XIXe siècle, ajoutent au caractère pittoresque de la ville. Malgré son essor considérable, Fianarantsoa est confrontée aux défis du temps et aux impacts de la croissance rapide de sa population.