Congo-Brazzaville: UE - Giacomo Durazzo salue de bonnes perspectives de coopération

L'Union européenne (UE) est l'un des partenaires de la République du Congo avec un portefeuille estimé à près de 50 milliards FCFA pour une vingtaine de projets socioéconomiques. En fin de mandat, l'ambassadeur de l'UE, Giacomo Durazzo, a évoqué, le 9 juillet à Brazzaville, l'état de la coopération avec le Congo.

L'ambassadeur sortant de l'UE, Giacomo Durazzo, s'est montré rassurant sur la coopération Congo-UE. Il a été reçu par la ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, ordonnatrice nationale du Fonds européen de développement. « C'était ma dernière rencontre officielle avec la ministre du Plan. Il y a toujours quelques amertumes quand on quitte un pays, mais je trouve qu'en tout cas le Congo est un pays fantastique. Travailler avec la ministre du Plan et son équipe a été une très belle expérience », a déclaré Giacomo Durazzo.

Au cours des trois dernières années, la collaboration entre la délégation de l'UE et le gouvernement congolais s'est densifiée, allant de la gouvernance (économique, forestière) à la digitalisation en passant par des projets liés aux infrastructures. La coopération dans le domaine forestier, avec notamment la toute récente conférence sur l'afforestation et le reboisement, d'après l'ambassadeur sortant, s'est développée et diversifiée en tenant compte des priorités des autorités congolaises contenues dans le Plan national de développement 2022-2026.

Le partenaire européen a débloqué, en effet, 15 millions d'euros, soit environ 10 milliards FCFA, pour financer la digitalisation des services publics, l'assistance technique et l'amélioration de la gouvernance du secteur. La modernisation du secteur public et privé au Congo constitue l'une des priorités des deux parties. « Nous avons le projet sur la digitalisation, que je trouve très important, qui accompagne vraiment le changement important lié aux aspects sociaux, à l'accès aux services pour la population la plus démunie », a estimé Giacomo Durazzo.

Le projet « Villes résilientes », avec une assistance technique aux communes de Nkayi (Bouenza) et d'Owando (Cuvette), figure parmi les interventions phares du l'UE au Congo. Après la phase de formation du personnel des mairies et des comités locaux, les deux localités pilotes bénéficient des travaux de drainage des eaux pluviales. L'UE a accordé, pour cela, 21 milliards FCFA pour l'ensemble du projet, dont 12,5 milliards FCFA pour la construction des ouvrages de canalisation et d'assainissement.