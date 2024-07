Sénégal: Promotion de la filière mangue sur le marché mondial - Des experts et producteurs partagent leurs expériences

Dakar abrite depuis hier, mardi 9 juillet 2024, une conférence internationale dédiée à la promotion de la filière mangue sur le marché mondial. Cette rencontre a réuni plusieurs acteurs, notamment des universitaires, des chercheurs, des membres d'organisations de producteurs, des exportateurs, des industriels de la filière, des diplomates ainsi que des partenaires techniques et financiers.

« Performer dans l'économie mondiale de la mangue ». C'est le thème de la conférence internationale dédiée à la promotion de la filière mangue sur le marché mondial qui s'est tenue hier, mardi 9 juillet à Diamniadio, Elle est organisée par ACAD'EMIA, une université privée des Sciences et technologie, dirigée par Aliou Sall, ex-maire de Guédiawaye. Le Pakistan et de nombreuses structures sont partenaires dans l'organisation de cette conférence internationale.

« La conférence vise à promouvoir les échanges d'informations scientifiques, d'expérience et de bonnes pratiques entre les différents acteurs que sont les producteurs, les industriels, les chercheurs et partenaires », a fait savoir Aliou Sall, administrateur général d'ACAD'EMIA. Selon lui, cette conférence était aussi destinée à construire un plaidoyer qui sera remis au gouvernement.

« Notre ambition est que cette conférence soit régulière et qu'elle soit consacrée aux questions agricoles et agronomiques. Nos pays de façon naturelle et de façon traditionnelle sont habitués à produire des mangues avec de grands arbres, avec une certaine productivité qui, aujourd'hui, ne répond pas aux nouveaux enjeux et à la demande croissante de mangues de qualité que les marché européens, Nord et Sud de l'Afrique expriment », a-t-il relevé. Pour mieux répondre à cette demande, souligne-t-il, il faut innover et pour exporter, il faut maîtriser la chaine logistique.

« Pour exporter, il faut répondre aux normes internationales de calibrage, notamment », a-t-il insisté. Pour sa part, l'ambassadrice du Pakistan à Dakar pense que cette conférence est une opportunité d'affaires entre son pays et le Sénégal. « C'est une bonne opportunité de partenariat entre le Sénégal et le Pakistan. C'est une bonne opportunité pour échanger dans les technologies, dans le secteur du commerce », a indiqué la diplomate.