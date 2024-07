Egypte: Le pays n'acceptera ni ne permettra aucune alternative à l'UNRWA à Gaza

Le ministre des Affaires étrangères, de l'Immigration et des Affaires des expatriés égyptiens, Badr Abdel Aty, a affirmé lundi que l'Egypte n'acceptera ni ne permettrait la création d'une quelconque alternative à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), car c'est la seule agence dotée d'un mandat de secours et de soutien des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens.

Lors d'une conférence de presse conjointe avec le commissaire général de l'UNRWA Philippe Lazzarini, M. Abdel Atty a adressé ses sincères remerciements et sa profonde gratitude au nom du gouvernement, de la direction et du peuple égyptiens aux efforts considérables déployés en personne par le Commissaire général de l'UNRWA. Il a également adressé ses condoléances aux martyrs de l'UNRWA qui ont sacrifié leur vie afin de porter secours aux civils palestiniens innocents dans la bande de Gaza.

"L'UNRWA est l'une des plus importantes agences des Nations Unies dans le domaine humanitaire. Elle opère dans le contexte des violations flagrantes du droit international et du droit humanitaire international dans les territoires palestiniens occupés. Son rôle, qui ne se limite pas seulement à la bande de Gaza, inclut la prise en charge des réfugiés palestiniens à l'intérieur et à l'extérieur des territoires palestiniens occupés, que ce soit à Gaza, en Cisjordanie, en Jordanie, au Liban ou en Syrie", a-t-il dit.