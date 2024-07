Sénégal: Utilisation de l'énergie au pays - «Au niveau national, 74,4% des ménages utilisent l'électricité », selon l'Ansd

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a publié les résultats détaillés du 5ème recensement général de la population. Selon la même source, l'électricité et le gaz sont largement utilisés dans les ménages sénégalais.

«Au niveau national, 74,4% des ménages utilisent l'électricité comme mode d'éclairage. S'agissant des régions, l'utilisation de l'électricité comme mode d'éclairage est plus élevée à Dakar (98,7%), Thiès (87,6%), Diourbel (79,7%) et Ziguinchor (74,8%). Dans les autres régions, seuls 50% des ménages ont accès à l'éclairage électrique. Le gaz reste le combustible de cuisson le plus utilisé par les ménages (45,2%). En zone urbaine 68,0% des ménages utilisent le gaz de cuisson et 92,3% dans la région de Dakar », révèle l'Ansd dans un document de presse.

L'accès à l'eau potable se répand dans les logements des ménages. Le robinet dans le logement, explique l'Ansd, constitue la principale source d'approvisionnement en eau de boisson des ménages. «Les ménages sénégalais disposant de robinet à domicile représentent 69,9% en 2023, contre 37,9% en 2002. En zone urbaine 89,4% des ménages disposent de robinet dans le logement (68,1% en 2002), ils sont seulement 53,8% en zone rurale à bénéficier de ce service (11,3% en 2002) », lit-on dans le document.

L'Ansd informe que les systèmes d'évacuation des eaux usées par égout sont encore peu utilisés. «Globalement, 41,6% des ménages utilisent la rue/nature comme mode d'évacuation des eaux usées, 19,2% un réseau d'égout, 14,5% une fosse/puisard et 11,0% un canal fermé. La majorité des ménages ruraux (68,5%) déversent les eaux usées dans la rue/nature et 11,1% utilisent le trou creusé comme mode d'évacuation. En revanche, les ménages urbains utilisent principalement les réseaux d'égouts canalisés (30,4%), la rue/nature (25,8%) et la fosse/puisard (19,5%) pour l'évacuation des eaux usées », note l'Ansd