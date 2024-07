Sénégal: Recensement général de la population et de l'habitat - L'Ansd publie les résultats détaillés du 5ème Rgph

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), a publié hier, les résultats détaillés du 5e Recensement général de la population et de l'habitat (Rghp-5).

«Au Sénégal, la population résidente totale en 2023 est de 18 126 390 personnes (50,6% d'hommes et 49,4% de femmes). Cette population est constituée à 98,9% par des individus de nationalité sénégalaise. Entre 2013 et 2023, elle a augmenté de 2,9% par an ; à ce rythme, l'effectif de la population va doubler dans 25 ans », informe l'Ansd dans un document de presse. Elle souligne que la population du Sénégal est très jeune. La moitié de la population résidente a moins de 19 ans et les moins de 15 ans représentent 39% de l'effectif total. Les moins de 35 ans constituent 75% des résidents en 2023.

La population est de plus en plus urbaine (54,7%) et concentrée dans les régions de Dakar (22%), Thiès (13%) et Diourbel (12%). Selon l'Ansd, près de la moitié de la population (47,0%) est concentrée dans les régions de Dakar, Thiès et Diourbel. «La région de Dakar se démarque avec une proportion de 22% de la population totale du pays sur 0,28% du territoire soit une densité de 7 277 habitants par km2 », lit-on dans le document de presse.

La population est relativement peu scolarisée avec une faible proportion ayant effectué une formation professionnelle. Le taux brut de scolarisation (Tbs) qui évalue l'accès des individus scolarisables par cycle s'établit à 18,2% pour le préscolaire, 81,0% pour le primaire, 50,6% pour le moyen et 30,3% pour le secondaire. Le taux brut de scolarisation est plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural, quel que soit le cycle d'études. «Quel que soit le cycle d'enseignement considéré, Ziguinchor dispose du Tbs le plus élevé. Au cycle primaire, le Tbs est de 99,2% dans la région de Ziguinchor, 98,3% à Dakar et 94,5% à Thiès », révèle l'Ansd.

%

Dans la même dynamique, l'Ansd informe que seul, un (1) sénégalais sur dix (10) de la tranche d'âge 15-59 ans, a fait une formation professionnelle.

Le nombre moyen d'enfants par femme à la fin de sa vie procréative est passé de 5,3 enfants en 2002 à 4,2 enfants en 2023. A l'exception de Diourbel, les régions les plus urbanisées ont les niveaux de fécondité les plus faibles: Dakar (2,8 enfants par femme), Ziguinchor (4,0 enfants par femme), Thiès (4,1 enfants par femme). En revanche, on compte en moyenne 6,0 enfants par femme pour Sédhiou et 5,8 enfants par femme pour Kaffrine.

L'Ansd souligne que l'espérance de vie à la naissance augmente L'espérance de vie à la naissance au niveau national est passée de 64,7 ans en 2013 à 68,9 ans en 2023 ; Celle-ci est de 70,0 ans pour les femmes contre 67,7 ans pour les hommes. En zone urbaine, cet indicateur s'établit à 71,4 ans, contre 67,7 ans en milieu rural. Elle est plus élevée dans les régions les plus urbanisées, Dakar (72 ans), Thiès (71,3 ans) et Diourbel (70 ans).