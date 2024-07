Maroc: Mohamed Bouarourou (PAM) élu président du conseil régional de l'Oriental

Oujda — Mohamed Bouarourou du Parti Authenticité et Modernité (PAM) a été élu à l'unanimité président du conseil régional de l'Oriental.

M. Bouarourou, seul candidat à ce poste, a recueilli les voix des membres du Conseil présents et qui sont au nombre de 44. Il a été procédé, également, à l'élection des sept vice-présidents avec 41 voix sur 44 et ce, lors de la séance de vote qui s'est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province de Berkane, Mohamed Ali Habouha, au nom du Wali de la région de l'Oriental, gouverneur de la préfecture d'Oujda-Angad, M. Mouaad Jamai. Il s'agit respectivement d'Omar Hjira du Parti de l'Istiqlal (PI), Alae Barkawi du Rassemblement national des Indépendants (RNI), Belaid Rabhi (PAM), ainsi que Mina Atef et Fatima Zahraa Basraoui du RNI.

Les postes des 6ème et 7ème vice-présidents sont revenus respectivement à Safaa Kharbouch (PI) et Salha Hajji (PAM). Intervenant à cette occasion, le nouveau président de la région de l'Oriental, M. Bouarourou a exprimé "sa fierté" pour la confiance placé en lui par les membres du Conseil, formant le voeu d'être à la hauteur des attentes des habitants de l'Oriental .

Il a salué la volonté "forte et commune" susceptible de contribuer à l'ouverture de nouveaux horizons de développement prometteur, basée sur la coopération, la coordination et l'interaction efficace avec les différents secteurs et institutions pour surmonter les diverses difficultés conformément aux hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI.

M. Bouarourou a indiqué que le travail sera mené avec les différents acteurs et parties prenantes du développement territorial, pour réunir les conditions idoines favorisant l'innovation pour le développement de la région de l'Oriental et la réalisation d'autres acquis. Le Conseil régional de l'oriental compte 51 membres, dont 20 femmes.