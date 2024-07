Afrique: L'Ethiopie protège et soutient plus de 1,1 million de réfugiés de différents pays - Teyba Hassen

Addis Abeba — L'Éthiopie fournit actuellement la protection et le soutien à plus de 1,1 million de réfugiés de différents pays, mais la communauté internationale ne fournit pas suffisamment de soutien, selon le directeur général des services aux réfugiés et aux rapatriés, Tayba Hassan.

Elle a dit que le gouvernement s'efforce de prévenir la migration irrégulière et de renvoyer dans leur pays les citoyens en difficulté en discutant avec d'autres pays.

La directrice générale des services aux réfugiés et aux rapatriés, Tayba Hassan disant que la migration irrégulière des citoyens a créé une grande pression sur le pays.

Elle a déclaré que l'Éthiopie accueille des réfugiés de différents pays ajoutant que ses citoyens sont confrontés à des problèmes dus à l'immigration clandestine, ce qui rend le problème devenu grave affirmant que le gouvernement rapatrie les citoyens par le biais de discussions diplomatiques avec les gouvernements de différents pays.

Elle a révélé que l'Éthiopie a accueilli plus de 1,1 million de migrants en provenance de 26 pays et mettait en oeuvre correctement les accords internationaux en fournissant une protection et une protection appropriées.

La directrice a mentionné que les conflits dans différentes parties du monde, la pauvreté et le chômage exacerbent la migration illégale et que le nombre de migrants et de demandeurs d'asile entrant en Éthiopie est en constante augmentation.

Selon Teyba, la coopération internationale est nécessaire pour répondre au problème, mais que la coopération et le soutien réels diminuent notant que les pays donateurs ont du mal à allouer suffisamment de ressources à l'aide humanitaire en raison de la guerre et de problèmes similaires qui se chevauchent.

Elle a dévoilé que l'Éthiopie demande non seulement aux donateurs internationaux de renforcer leur soutien, mais également de mettre en oeuvre des politiques durables qui profitent aux réfugiés.