Congo-Kinshasa: Cinq meurtres enregistrés à Kinshasa en moins d'une semaine (Police)

Le dernier meurtre remonte à mardi 9 juillet. Un agent de l'Agence national de renseignement connu sous le nom de de papa Golias, a été tué par balle à son domicile, au croisement des avenues Lititi et Lokolo, au quartier Matadi Kibala dans la commune de Mont-Ngafula.

Selon le témoignage de la fille de la victime, c'est dans la nuit de lundi à mardi que ces bandits ont fait irruption dans la parcelle « papa Golias », lui exigeant de leur donner l'argent. Elle raconte que ces hommes armés non identifiés ont fouillé systématiquement leur maison, ils ont entamé une discussion avec son père, mais dit n'avoir pas capté les paroles qu'ils ont échangées. Puis ils ont tiré sur lui. « Il y a eu une discussion avec papa au couloir, on ne sait pas au juste ce qui se passait. On a entendu un coup de feu. Et nous quand on cherchait à localiser papa parce qu'on ne l'entendait plus, on l'a trouvé allongé dans un bain de sang », témoigne la fille du défunt, choquée.

Le commissaire provincial de la PNC à Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Mbula Kilimba Limba affirme que la police a été alertée en retard pour intervenir au domicile de cet agent des services de renseignement. Pour lui, 4 jeeps de la PNC sont arrivées sur place, mais les criminels s'étaient déjà volatilisés. Ce meurtre vient s'ajouter à quatre autres enregistrés il y a quelques jours dans d'autres coins de Kinshasa, selon la police.

%

Elle affirme avoir renforcé sa présence dans les zones chaudes pour assurer la protection de la population et de ses biens. Pour le général Blaise Mbula Kilimba Limba, la police continue à mener des patrouilles nocturnes, avec un renfort en véhicules dans les zones chaudes. Il demande à la population de « demeurer vigilante et de signaler tout mouvement suspect constaté dans les quartiers ».

Le week-end, c'est un magistrat qui a été tué par balle dans la commune de la N'sele. Jeudi et vendredi dernier, les corps sans vie de deux chauffeurs de taxis ont également été retrouvés dans la commune de la Gombe. La nuit de jeudi à vendredi, un conducteur de moto de 22 ans a été abattu sur l'avenue Pumbu au quartier UPN dans la commune de Ngaliema.