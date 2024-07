Togo: Et la Présidence de la République réagit

Le récent reportage du média français France 24 n'a pas encore fini de susciter des commentaires reprochant, en majorité, un manque de professionnalisme à l'équipe de tournage. La dernière réaction vient du Palais de la Présidence de la République via sa Secrétaire Générale Sandra Ablamba JOHNSON.

Lors d'une rencontre avec les médias la semaine dernière sur les réalisations du Togo évaluées par le Pnud dans son rapport sur l'indice de développement humain (IDH), elle a également mis l'accent sur le secteur santé où d'importantes actions ont été menées.

Dans le domaine de l'accès aux soins de santé où le taux est passé de 71% à 90,7 entre 2020 et 2023, plus de 2 500 professionnels de santé (médicale et paramédicale) recrutés ces dernières années et le programme WEZOU a enregistré à ce jour plus de 400 640 femmes enceintes bénéficiaires avec 221 802 accouchements effectués.

En 2022, l'organisation mondiale de la santé (OMS) a distingué le pays pour l'éradication de 4 maladies tropicales négligées (dracunculose, filariose lymphatique, trypanosomiase humaine africaine, et trachome). D'importants investissements ont aussi été consentis pour le compte des infrastructures, dont l'Hôpital national de référence Dogta Lafia (HDL), la construction de 06 hôpitaux mère-enfant dans les différentes régions dont 03 sont achevés.

Dans ce même cadre, il faut également noter la construction de 86 nouvelles formations sanitaires et la rénovation de 60 formations sanitaires avec la réception de 47 USP, dans le cadre du projet SSEQCU pour un montant de 40 milliards francs Cfa). Les pouvoirs publics ont aussi un projet de réhabilitation et équipement des centres de santé préfectoraux et régionaux d'un coût de 7,36 milliards de francs Cfa ainsi que la réhabilitation et le renforcement des systèmes électriques de 11 CHP, 5 CHR et 01 CMS.

Et le CHU Sylvanus Olympio qui a fait l'objet de reportage de France24 est aussi en voie de réhabilitation grâce au projet Ellipse. Ce processus qui a même déjà démarré en mars dernier enregistre une participation financière des structures françaises, le même pays où est installé le média France24. Outre le CHU Sylvanus Olympio, ce projet Ellipse prend aussi en compte le CHU de Kara pour un coût de 66 milliards de francs Cfa.

« Nous avons tous suivi le reportage fait par France 24. En tant que média, nous pensons qu'il pouvait s'interroger sur les perspectives. Si c'est que France24 avait demandé les bonnes informations, il pouvait faire naturellement le diagnostic mais après le diagnostic en disant qu'il y a un certain montant mobilisé grâce même avec l'appui de leur pays pour réhabiliter ce centre de santé », a déclaré Sandra Ablamba JOHNSON en laissant le soin aux grands spécialistes de la communication d'analyser professionnellement ce qui a été fait.

Notons qu'en dehors du secteur de la santé, il y a également l'éducation, l'eau, l'énergie. Tous ces secteurs sociaux ont bénéficié d'une très grande attention des autorités togolaises ces dernières années avec d'importants investissements qui y ont été consacrés. De 401,7 milliards de francs Cfa en 2017, le budget alloué à ces secteurs est passé à 669,2 milliards de francs Cfa en 2024 soit une progression de 66,6%. Le budget était de 445,1 milliards de francs Cfa en 2021, 507,8 milliards de francs Cfa en 2022 et 623,4 milliards de francs Cfa en 2023.

Pour les autorités togolaises, ce sont des engagements dont les grandes lignes ont été définies depuis des années à travers le plan national de développement (PND) devenu Feuille de route gouvernementale.

« Aujourd'hui notre vision est pragmatique. Elle est assise sur du concret. Cette vision, nous la connaissons très bien et nous l'avons déclinée en des actions concrètes. Mettons-nous ensemble au travail pour pouvoir atteindre les résultats. Le Togo a fait le choix de développement axé sur l'humain le plus difficile. Mais, nous y tenons », a souligné Mme JOHNSON.

Pour rappel l'IDH traduit la mise en oeuvre de politiques sociales centrées sur l'humain et fortement corrélées aux budgets réservés à ces secteurs.