Gambie: Le Comité de Supervision des Elections appelle à la clarté dans les limites du mandat du président de la Commission Electorale Indépendante

Le Comité de Supervision des Elections (Election Watch Committee, EWC) a demandé aux députés de définir clairement la durée du mandat du président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) dans le projet de loi électorale 2022. Ceci afin de dissiper l'incertitude quant à la période pendant laquelle une personne peut servir en tant que président de la commission.

Le Comité de Supervision des Elections est une coalition de sept organisations de la société civile (OSC). Il vise à contribuer à l'organisation d'élections libres, intègres, transparentes, et impartiales.

Lors de la présentation de la position du comité sur la loi au bureau du PAG, Mr Ansumana Camara, président du Comité de Supervision des Elections, a déclaré : « La commission nomme un directeur général des élections qui exerce ses fonctions selon les termes et conditions spécifiés dans sa lettre de nomination. »

« Le Comité de Supervision des Elections est d'avis que le mandat du président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) devrait être clairement défini dans le projet de loi électorale de 2022, » a-t-il ajouté.

Cela dissipera l'incertitude quant au nombre d'années pendant lesquelles une personne est habilitée à exercer la fonction de président de la commission.

« Dans l'état actuel des choses, le public n'est pas suffisamment informé sur la durée du mandat du président. »

%

« De même, le projet de loi ne précise pas le nombre de commissaires qui seront nommés avec le président pour constituer une commission » a-t-il fait valoir.

Il a ajouté que le manque de clarté de la loi pourrait entraîner une baisse de la confiance publique dans le processus électoral du pays.

Mr Camara a également recommandé l'insertion de certaines clauses dans le projet de loi électorale, suggérant ce qui suit : « Les membres de la commission sont le président et quatre autres membres ; les membres de la commission sont nommés par le président, sous réserve de confirmation par l'Assemblée Nationale avec des votes d'au moins soixante pour cent de tous les membres de l'Assemblée Nationale. Les membres de la commission sont nommés pour un mandat de sept ans et peuvent être reconduits pour un autre mandat. »

La commission s'est également inquiétée du manque de clarté de la loi en ce qui concerne les qualifications des membres de la commission. Selon Mr Camara, la loi n'énonce pas clairement les qualifications requises pour le poste d'agent électoral.

« Pour un organe indépendant de cette nature, les qualifications pour le poste doivent être annoncées afin de faciliter la nomination d'individus ayant les antécédents et le caractère nécessaires pour exécuter les tâches, » a-t-il déclaré.

À cet égard, il a recommandé des critères de qualification et de disqualification pour les postes électoraux.

Il a indiqué qu'une personne est habilitée à être nommée commissaire ou agent électoral de la Commission Electorale Indépendante (CEI) si elle est citoyenne de la Gambie, si elle possède au minimum un diplôme universitaire ou une qualification équivalente dans un domaine pertinent, si elle a déclaré ses actifs et ses passifs et si elle a payé ses impôts ou pris des dispositions satisfaisantes pour le paiement de ses impôts.

« Cette personne doit posséder une expérience considérable et faire preuve de compétence dans la conduite des affaires publiques et doit être d'une grande moralité et d'une intégrité avérée, » a-t-il déclaré.

Toutefois, il a recommandé qu'une personne ne soit pas reconnue compétente pour un poste de chef ou de commissaire des élections à la CEI si elle a été déclarée non saine d'esprit et si elle est membre de l'Assemblée Nationale ou de toute fonction élective ; et si, à tout moment au cours des cinq années précédant immédiatement sa nomination, elle a été désignée comme candidate à l'élection d'un membre de l'Assemblée Nationale ou de toute autre fonction politique.

Il a ajouté que si la personne est ou a été, à un moment quelconque au cours de cette période de cinq ans, titulaire d'un poste au sein d'une organisation qui parraine ou soutient d'une autre manière, ou a parrainé ou soutenu d'une autre manière un candidat à l'élection, ou si elle s'est activement identifiée à une telle organisation, elle ne peut être nommée à un poste électoral.

Il a également suggéré qu'avec les qualifications énoncées ci-dessus, le président de la CEI soit une personne qualifiée pour être nommée juge de la Cour suprême, un juge à la retraite, ou une personne ayant d'autres compétences pertinentes avec une intégrité, une expérience et une compétence avérées.