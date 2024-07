Afrique: Programme GMS & Africa - Des experts impliqués dans la gestion des ressources marines renforcent leurs capacités

Un atelier régional de renforcement des capacités des experts en charge de la gestion des ressources marines et côtières s'est ouvert, le 10 juillet à Brazzaville, sous la houlette du secrétaire général de la Commission internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha (Cicos).

Organisé par la Cicos, l'atelier de trois jours a pour objectif global le renforcement des capacités des experts de la région sur l'élaboration des produits et applications grâce aux données d'observation de la terre pour la gestion des ressources marines et côtières. Spécifiquement, il sera question de renforcer leurs capacités dans les domaines de surveillance et prévision des variables océanographiques ; surveillance et protection des zones de pêche/pêche illégale ; surveillance, cartographie et évaluation des zones côtières pour soutenir la gestion des zones côtières et remédier à la vulnérabilité.

Pour rappel, en février 2022, la Cicos, en partenariat avec huit structures africaines, à savoir l'Observatoire satellitaire des forêts de l'Afrique centrale, la Commission du bassin du Lac Tchad, le Centre de recherche en eau et changement climatique, la Régie des voies fluviales, l'Institut géographique du Burundi, la Commission intergouvernementale des forêts Afrique centrale (Comifac), le Bureau national des études techniques et développement de la Côte d'Ivoire, l'Institut national de l'environnement de la Guinée équatoriale et l'Université de Kinshasa, a signé une subvention de financement pour conduire la thématique « Gestion de l'eau et des ressources naturelles (Gernac) pour le compte des dix pays de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC).

En effet, le programme GMS & Africa, avec sa composante Gernac, est un vecteur important qui contribue à l'atteinte de l'objectif de développement durable 6 des Nations unies, de l'Agenda 63 et de la Vision de l'eau 2025 de l'Union africaine, de politique de l'eau de la CEEAC, du plan de convergence de la Comifac à l'horizon 2025 ainsi que ceux de la Vision partagée de la Cicos à l'horizon 2030.

Dans ce contexte, la Cicos a prévu, à travers les activités de la cross-fertilisation avec l'Université du Ghana, le renforcement des capacités des experts de six pays côtiers (Cameroun, République démocratique du Congo, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Sao Tomé-et-Principe) à l'utilisation des outils nécessaires à l'élaboration des produits et services opérationnels en matière de gestion des ressources marines et côtières.

Après les résultats obtenus au cours de la première année de la phase II du programme GMS & Africa, il est apparu important de réunir des acteurs de la mise en oeuvre du projet (partenaires) et les bénéficiaires des actions du projet, afin non seulement d'échanger sur les avancées de la mise en oeuvre des activités, mais surtout de s'approprier de la méthodologie du développement des géo-services et d'en saisir le processus de leur diffusion et utilisation par les bénéficiaires finaux.

Ainsi donc, face au programme GMS & Africa qui vise à accroître la maîtrise des technologies liées à la surveillance des ressources naturelles pour un développement durable, la secrétaire générale de la Cicos, Marie-Thérèse Itongo, a déclaré : « La portée des activités de ce projet n'est plus à démontrer. En effet, la maîtrise des outils pour élaborer des produits tels que les prévisions des variables océanographiques, les cartes des zones de pêche, etc., contribueront certainement à l'essor de l'économie bleue des pays que vous représentez et partant de la sous-région Afrique centrale. Eu égard à l'expérience accumulée pendant plusieurs années par l'Université du Ghana en matière de formation sur la pêche et la gestion des ressources marines et côtières, nous sommes rassurés et vous assurons de la qualité de deux formateurs commis à cette tâche ».