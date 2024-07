Congo-Brazzaville: De jeunes entrepreneurs s'imprègnent du montage des plans d'affaires

Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Paul Valentin Ngobo, a lancé, le 9 juillet à Brazzaville, une formation du Bureau international du travail (BIT) portant sur le montage des plans d'affaires selon la méthodologie germe.

Destinée à cent jeunes entrepreneurs issus des établissements professionnels du Congo, la formation qui fait suite au partenariat stratégique entre le BIT et le gouvernement congolais permet de développer une idée concrète d'entreprise. EIle s'inscrit dans le cadre de la convention entre le Projet de développement intégré des chaînes de valeurs agricoles au Congo (Prodivac) et le BIT et se fera selon la méthodologie Germe, c'est-à-dire « Gérer mieux votre entreprise ».

Les récipiendaires bénéficieront également d'un appui méthodologique sur les outils du BIT, notamment le TRIE (Trouvez votre idée d'entreprise ) et le CREE ( Créer votre entreprise) . Outre le développement des entreprises juvéniles, l'ensemble de ce programme aidera à « ...créer plus des emplois décents pour les jeunes femmes et les hommes (...) dans le secteur agricole et permet de soutenir la diversification de l'économie. Il renforce les axes stratégiques de la politique nationale de l'emploi, de sorte à offrir des meilleures perspectives aux jeunes », a indiqué Gloria Oket Ondako, coordonnatrice nationale du BIT.

Selon des sources, les perspectives économiques du Congo demeurent favorables, par contre le taux de chômage est estimé à 16% au plan national et à 25% pour les jeunes de 15 à 29 ans. « Un taux de 50% du PIB, 80% des exportations et une importation de denrées alimentaires, soit 85% des besoins. Pour remédier à cette situation, l'agriculture est énoncée dans des orientations stratégiques du gouvernement comme un pôle sectoriel de croissance. Le Projet de développement intégré des chaînes de valeurs agricoles au Congo est donc un levier important », a indiqué Christian Ilitch Akany, coordonnateur du Prodivac.

Dans le cadre de l'entrepreneuriat, un plan d'affaires bien conçu est essentiel pour attirer des investisseurs, obtenir des financements et guider la croissance d'une entreprise et formaliser par écrit les projections de développement d'une entreprise.

Ainsi donc, face aux stratégies de lutte contre le chômage, le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Paul Valentin Ngobo, a déclaré : « C'est une formation prometteuse car elle offrira à nos jeunes l'opportunité de devenir des entrepreneurs compétents et innovants dans divers domaines. Un plan d'affaires est bien plus qu'un document. C'est la feuille de route de tout entrepreneur ».