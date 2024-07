Congo-Brazzaville: Talangaï - Début des travaux de traitement du ravin de Ngamakosso

Les travaux de traitement du ravin qui menace le château d'eau de Ngamakosso, dans le sixième arrondissement Talangaï, ont déjà démarré. Le ministre d'Etat, ministre de l'Aménagement du territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier, Jean-Jacques Bouya, et son collègue en charge de l'Energie et de l'Hydraulique, Emile Ouosso, ont visité le chantier pour s'assurer de son effectivité.

L'érosion de Ngamakosso, déclarée depuis de longs mois, menaçait d'engloutir le grand château de la Congolaise des eaux qui alimente une grande partie des quartiers Nord de Brazzaville. Pour prévenir la catastrophe, le gouvernement a dégagé en urgence une enveloppe de 2 136 438 150 FCFA.

Les travaux déjà amorcés sous la supervision du Bureau de contrôle du bâtiment et travaux publics s'exécutent en deux lots. Le premier porte sur le traitement du ravin et consiste, entre autres, à stopper l'avancée de ce ravin, à capter et canaliser les eaux de ruissèlement vers un exutoire naturel en vue d'améliorer le cadre de vie de la population. Au plan technique, il s'agira de combler le ravin par la construction d'un collecteur sur deux kilomètres.

Le second lot porte sur l'aménagement de la voie d'accès au réceptacle par le terrassement et la construction d'un caniveau renforcé par des talus. Les travaux engagés permettront de stabiliser l'avancée dangereuse de l'érosion et de protéger cette usine de production, de traitement et de distribution d'eau potable qui dessert la zone.

Saluant le lancement des travaux de traitement de ce ravin, le ministre d'Etat, ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Entretien routier, Jean-Jacques Bouya, a instruit l'entreprise adjudicatrice du marché de travailler avec abnégation pour stabiliser la situation avant la saison des pluies. Il a aussi enjoint les techniciens de son ministère à recenser au plus vite les parcelles qui sont dans le périmètre afin de procéder à leur indemnisation.

Dans sa ronde, le ministre d'Etat s'est enquis aussi du niveau d'avancement des travaux de réhabilitation des voiries au boulevard Alfred-Raoul et de la deuxième sortie Nord de Brazzaville, devant l'Université Denis-Sassou-N'Guesso, à Kintélé.

Jean-Jacques Bouya a également visité le chantier de pavage de l'une des avenues principales du quartier Domaine, dans le neuvième arrondissement, Djiri. Dans l'ensemble, les travaux s'exécutent à un rythme satisfaisant.