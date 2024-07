Sénégal: Conférence publique sur la gouvernance des ressources, samedi à Saint-Louis

Saint-Louis — Une conférence publique sur la gouvernance des ressources naturelles se tient samedi à Saint-Louis, dans le cadre d'un projet d'étude lié au projet de révision de la Constitution visant à consolider la citoyenneté et élargir les droits du citoyen, annoncent les organisateurs dans un communiqué.

Plusieurs communications sont au menu de cette conférence de l'Association des juristes africains (AJA), dont celle que l'expert pétrolier Chérif Sow va présenter sur le cadre environnemental de l'exploitation des ressources naturelles.

Pape Fara Diallo, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis et membre de l'Initiative pour la transparence des industries extractives va aborder la gouvernance des ressources d'une manière générale, Mohamadou Boye et le professeur Ogo Seck devant plancher sur respectivement sur le cadre juridique et fiscal et celui institutionnel.

"L'objectif général de cette étude est de proposer un cadre juridique et institutionnel intégrant les enjeux économiques, social et culturel ainsi que la prévention des risques conflictuels liés à l'exploitation des ressources naturelles et la protection de l'environnement", indique le communiqué.

L'étude en préparation ambitionne de "relever les contraintes et limites de ce cadre, proposer un cadre juridique d'exploitation des ressources naturelles soucieux de la transparence, de la justice sociale, etc.".