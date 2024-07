Cameroun: Commerce international - Convention d'Afriland First Bank avec Proparco pour dynamiser le secteur

Yaoundé, 09 juillet 2024. Le mastodonte du secteur bancaire camerounais, Afriland First Bank ( AFB), accentue son soutien au commerce international.

De ce fait, la banque a signé un accord important avec Proparco pour renouveler et augmenter sa ligne de garantie de trade finance. Proparco est filiale de l'Agence française de développement ( AFD) , et oeuvre dans le financement et l'accompagnement des entreprises et établissements bancaires en Afrique, en Amérique latine, mais aussi au Moyen-Orient. Cette société anonyme dédiée au secteur privé intervient depuis 45 ans dans la promotion et le développement durable en matière économique, sociale et environnementale. La convecntion signée avec AFB devra donc révolutionner les échanges commerciaux au Cameroun, de même qu'elle devra donner plus de tonus à l'économie locale.

La cérémonie de signature abritée par les locaux de la direction générale d'Afriland First Bank à Yaoundé, est le signe d'une étape très importante dans les relations entre les deux institutions financières. Directeur général adjoint d'AFB, Youssoufa Bouba a laissé éclater toute sa satisfaction devant ce nouveau chapitre de collaboration. « Ce partenariat s'inscrit dans une dynamique de multiplication et d'élargissement des concours et facilités aux entreprises camerounaises, en particulier les PME, dans leurs activités de commerce international », a-t-il déclaré.

Donnée majeur de cette convention, une ligne de garantie revue à la hausse. Elle passe ainsi de 15 à 20 millions d'euros, soit 13 milliards francs CFA. Cette hausse de 33% témoigne de la confiance mutuelle entre Afriland First Bank et Proparco, mais aussi de leur volonté commune de soutenir l'économie camerounaise. Les PME camerounaises sont les grandes gagnantes de cet accord. Le nouveau partenariat a pour principal objectif, le soutien aux PME camerounaises dans leurs activités de commerce international. En facilitant l'accès aux financements et aux garanties, Afriland First Bank et Proparco espèrent ainsi stimuler la diversification du tissu économique camerounais.

Acteur très important de l'écosystème bancaire camerounais, Afriland First Bank, souligne Youssoufa Bouba, s'associe à des partenaires crédibles et de référence comme Proparco. Cette collaboration permettra à la banque d'offrir des solutions encore plus complètes à ses clients désireux de s'imposer sur la scène internationale, et ainsi contribuer plus significativement à la viabilisation de l'économie camerounaise.