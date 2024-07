Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 11 Juillet 2024

Mali : Gestion de la Transition – Le gouvernement lève la suspension des activités des partis politiques

Lors du conseil des ministres de ce mercredi 10 juillet sur proposition du ministre d’Etat, ministre de l’administration territoriale et de la Décentralisation, le Conseil des Ministres a adopté un projet de décret portant levée de la suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. Par le Décret n°2024-0230/PT-RM du 10 avril 2024, le Gouvernement avait suspendu les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations. La mesure de suspension était motivée par le besoin de sauvegarde de l’ordre public, au regard des multiples défis auxquels le pays faisait face, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan du climat politique et social, en vue de l’organisation sereine du Dialogue inter-maliens pour la paix et la réconciliation nationale sur toute l’étendue du territoire national. ( Source : aniamey.com)

Côte d’Ivoire : Média d’État et filière coton-anacarde- Les Dg de la Rti et du Cca relevés de leurs fonctions

Dembélé Fausséni dit Al Séni n’est plus le directeur général du média d’État, Radiodiffusion télévision ivoirienne (Rti). Le Conseil des ministres tenu à Abidjan-Plateau le 10 juillet 2024, en présence du Président de la République, Alassane Ouattara, l’a relevé de ses fonctions. Selon le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly par ailleurs ministre de la communication et des médias, le Dg de la Rti a été relevé pour mauvaise gestion. C’est le 6 février 2019 que Dembélé Fausséni a été nommé directeur général de la Rti. Il a remplacé à ce poste Ahmadou Bakayoko. Cette décision du gouvernement fait suite aux mécontentements exprimés par les agents de la Rti. Également, Il faut souligner aussi que le directeur général du Conseil coton-anacarde, le Dr Adama Coulibaly a été relevé de ses fonctions pour mauvaise gestion. (Source : Fratmat.info)

%

Sénégal : Immigration- La France expulse un imam sénégalais pour propos radicaux envers les femmes

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé ce mercredi 10 juillet 2024, sur Europe 1 l’expulsion imminente d’un imam sénégalais radicalisé, résidant dans le département de l’Aube, en raison de ses prêches jugés controversés concernant les femmes.« Ce matin encore, nous avons pu interpeller et il sera expulsé aujourd'hui, un imam radicalisé sénégalais qui est dans le département de l'Aube », a déclaré le ministre Darmanin. Il a précisé que cet imam avait fait des déclarations incitant à ce que « les femmes doivent rester chez elles » et recommandant que « les musulmans ne doivent pas se mélanger aux non-musulmans ». Selon Gérald Darmanin, de telles personnes « n'ont rien à faire sur le territoire de la République ». L’expulsion, conforme à la loi immigration et séparatisme en vigueur, est prévue pour se dérouler dans la journée. « Nous avons la possibilité d'expulser des imams radicalisés en 24 heures. Voilà, ça, c'est de l'efficacité pour la protection des Français », a souligné le ministre. Source : adakar.com)

Guinée : Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques (Fied) - Lancement des travaux préparatoires de la 13ème édition du

Les travaux préparatoires de la 13ème édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques (Fied) ont été lancés ce mercredi 10 juillet 2024, à Conakry. La cérémonie de lancement a été présidée par le Premier ministre Amadou Oury Bah, qui avait à ses côtés, la ministre de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables, ainsi que trois autres membres de son gouvernement. Étaient également présents à cet évènement, la présidente internationale du Fied, les membres de son bureau, ainsi que des diplomates et partenaires techniques et financiers. La 13ème édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques (Fied) est un évènement international mobilisant plus de 500 investisseurs chaque année. L’initiative accompagne les politiques des gouvernements en matière de promotion de l’entreprenariat des femmes vivant en milieu rural et urbain. (Source : africaguinee.com)

Gabon : Education nationale - Un jeune bachelier de 14 ans, invité au Sommet de l’aviation civile en Afrique du Sud

Samuel Antony NTOGO ELLA, jeune gabonais âgé de 14 ans, bachelier en serie scientifique de la session 2023-2024, a été invité au Sommet de l’aviation civile, qui se tiendra prochainement en Afrique du Sud, a-t-on appris du site d’informations Mediapostegabon. C’est de l’intérieur du pays, précisément de la province de la Ngounié, d’où est venu ce jeune prodige. Samuel Antony NTOGO ELLA, inscrit régulièrement au Lycée Léon Mboumba de Fougamou, a passé son examen à Mouila, une ville voisine. Le Nouveau bachelier, du haut de son intelligence, représentera le Gabon à un prestigieux Sommet qui réunira professionnels et experts du domaine de l’aviation civile. (Source :alibreville.com)

Niger : Réduction des prix des hydrocarbures- Contraindre les transporteurs à baisser le coût du transport

Le conseil des ministres tenu le lundi 24 juin dernier, est non seulement particulier, mais aussi rare, tant par la qualité des décisions qui sont prises, que par l’impact qu’ils auront sur le train de vie des Nigériens, avec l’affirmation d’une souveraineté qui ne se limite pas aux paroles, mais se traduit concrètement dans des actes aussi louables les uns que les autres. C’est ainsi, que ce conseil des ministres a entre autres décidé, de la mise en place d’un groupe de travail sur instruction du chef de l’Etat le Général Abdourahamane Tiani, chargé de réfléchir sur la révision des structures des prix des hydrocarbures, dans l’optique d’une baisse des prix. ( Source : aniamey.com)

Burkina Faso : Justice - Me Guy Hervé Kam regagne finalement son domicile (avocat)

Liberté provisoire pour le moment pour Me Guy Hervé Kam. Le lundi 8 juillet 2024, le tribunal militaire a ordonné la libération de l’avocat burkinabè. Hier 9 juillet, selon les avocats de Me Guy Hervé Kam, leur client a été maintenu en détention « en attendant que les modalités du contrôle judiciaire soient réunies ». Aujourd’hui, les choses semblent évoluer. Me Guy Hervé Kam et ses avocats commencent-ils à voir le bout du tunnel ? Alors que tout était parti pour que l’avocat burkinabè reste pour le moment à la Maison d’Arrêt et de Correction des Armées (Maca), nous apprenons sa libération à travers l’un de ses avocats. Dans l’après-midi du 10 juin on apprend par Me Ambroise Farama, avocat de Me Guy Hervé Kam que le juge d’instruction a fixé les modalités du contrôle judiciaire de leur client. C’est en début de soirée que l’on apprend finalement par son avocat que Me Guy Hervé Kam a regagné son domicile. (Source : Burkina24)