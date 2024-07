Cote d'Ivoire: Sécurité maritime - L'Ismi enregistre un bilan satisfaisant

Une centaine de sessions de formations ont été organisées par l'Institut de Sécurité Maritime Interrégional (Ismi) de l'Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer (Arstm), depuis sa création en 2015. Et cela, au bénéfice de plus de 2500 auditeurs, en provenance des Etats francophones, anglophones et lusophones du golfe de Guinée.

C'est ce qui ressort de la 3e session ordinaire du Comité stratégique de cet institut, tenue récemment dans un hôtel de la place. A la cérémonie de clôture le ministre délégué, chargé des Affaires Maritimes, Célestin Serey Doh, était représenté par son chargé des Affaires Maritimes Colonel Botto Marc.

Il avait à ses côtés, le Secrétaire permanent de l'Action de l'Etat en Mer, président du Comité Stratégique de l'Ismi, Abroulaye Fofana, le Directeur Général de l'Arstm, Col. Karim Coulibaly. La session a également enregistré la participation de représentants de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (Omaoc), du Centre Interrégional de Coordination (Cic), de la France, de l'Allemagne et l'Union européenne.

Les travaux ont été essentiellement marqués par l'examen et l'adoption des rapports d'activités et des rapports financiers 2023 de l'Ismi et de définir ses orientations stratégiques et ses budgets pour les années 2024 et 2025. Le représentant du ministre délégué auprès du Ministre des Transports, chargé des Affaires Maritimes, le Colonel Botto Marc a souligné que cette session a permis de renforcer le statut de l'Ismi en crédibilité, vis-à-vis des communautés économiques régionales, et des Etats et institutions partenaires, eu égard à son rôle stratégique.

« Aujourd'hui, avec l'appui de partenaires clés comme la France, l'Union Européenne, la Cedeao, le Japon, l'Allemagne et la Grèce, l'Ismi se positionne comme le Centre de formation par excellence sur les questions de sécurité maritime dans le golfe de Guinée », s'est-il félicité.

Pour sa part, Abroulaye Fofana, Secrétaire Permanent du Comité Interministériel de l'Action de l'Etat en Mer, président du Comité Stratégique, a souligné que cette troisième session ordinaire du Comité stratégique vient consolider la mission de l'Ismi dans la lutte contre l'insécurité maritime en Côte d'Ivoire et dans le golfe de Guinée. Pour lui, le bilan de l'Institut est certes impressionnant, mais la vision du comité est d'en faire un Institut ayant les capacités, le prestige et la crédibilité internationale.

Il a en outre indiqué que des recommandations fortes ont été adoptées au cours des travaux qui se résument en deux points, à savoir : la consolidation des acquis et la mise en place de nouveaux projets de formation présentés dans le rapport général du Comité Stratégique demande l'appui des bailleurs de fonds. « L'Ismi figure aujourd'hui, au nombre des centres d'excellence dédiés au renforcement des capacités des personnels intervenant dans les structures consacrées à cette stratégie interrégionale », a-t-il indiqué.

Dans le même sens, le Directeur général de l'Arstm, Colonel Karim Coulibaly, a précisé que le Comité Stratégique est l'organe de pilotage et de supervision de l'Ismi. Cette structure tient ces assises chaque année, avec pour mission principale, d'évaluer le fonctionnement de l'Ismi, de définir ses orientations stratégiques et son programme d'actions.