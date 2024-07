Afrique: Coopération Burkina Faso-Guinée équatoriale - Le ministre Karamoko Jean Marie Traoré chez le Président Obiang Nguema Mbasogo

En séjour à Malabo dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur a été reçu en audience, ce jeudi 10 juillet 2024, par le Président équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

Il lui a d'emblée transmis les salutations chaleureuses et fraternelles du Président du Faso, chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, avant de partager avec lui la vision actuelle du Burkina Faso. Une vision éclairée qui ambitionne de faire du Burkina Faso une terre de souveraineté et de prospérité et la détermination à oeuvrer conjointement avec les autres pays de l'Alliance des Etats du Sahel (AES), pour la libération politique et économique de l'Afrique, à travers le combat contre l'impérialisme occidental et ses relais locaux.

Les grandes décisions du premier sommet des chefs d'Etat de l'AES étaient également au menu de l'audience. Le chef de la diplomatie burkinabè a expliqué au Président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo le bien-fondé de la création de cette Alliance par le Burkina Faso, le Mali et le Niger et les raisons du retrait de ces trois pays de la CEDEAO.

Tout en portant à la connaissance du président équato-guinéen les informations réelles sur la situation sociopolitique, sécuritaire et humanitaire qui prévaut au pays des Hommes intègres, le ministre Traoré a fait part de la disponibilité des premières autorités burkinabè à construire une relation solide et exemplaire avec la Guinée équatoriale, sur la base de la sincérité, du respect mutuel et des principes cardinaux de souveraineté et de non-ingérence dans les affaires intérieures de chaque Etat.

%

Tous les sujets évoqués ont trouvé une oreille attentive auprès du Président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo de la Guinée équatoriale. Celui-ci a exprimé sa parfaite compréhension de la dynamique en cours dans l'espace AES, et dit partager les ambitions et les visions de ces pays. Il a également exprimé sa solidarité et celle du peuple équato-guinéen à notre pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'intérêt de la Guinée équatoriale à renforcer la coopération avec le Burkina Faso dans des domaines d'intérêt réciproque.