Egypte: Le Conseil des ministres tient sa première réunion hebdomadaire

Le premier ministre Moustafa Madbouli a présidé, mardi, la première réunion avec la nouvelle formation du cabinet, au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative, pour faire le suivi des dossiers politiques, économiques, sociaux et autres inscrits à l'ordre du jour du gouvernement.

En outre, il examinera les moyens de mettre en oeuvre les directives présidentielles confiées au nouveau gouvernement de manière optimale et dans les délais impartis.

Au cours de sa réunion, le Conseil des ministres discutera d'un certain nombre de sujets liés à la mise en oeuvre du programme de travail du gouvernement au cours des trois prochaines années dans les affaires locales, le suivi des besoins des citoyens, le contrôle de la circulation des marchés, la disponibilité des produits alimentaires, et le suivi de l'achèvement des travaux sur divers projets nationaux au niveau des gouvernorats de la République, en plus des dossiers de l'augmentation des mesures de protection sociale et de la prise en charge des citoyens les plus démunis, ainsi que les dossiers du développement de l'éducation et de la santé, le développement global, les investissements, l'augmentation des exportations et la localisation des industries dans le cadre du plan et de la vision de l'Égypte 2030.

Sous sa nouvelle forme, le Conseil assure également le suivi des mesures prises précédemment en matière d'investissement, d'industrie, d'exportation, d'augmentation de la superficie agricole, de mise à disposition de terrains industriels aux investisseurs, de sécurité sociale, de fiscalité, de développement dans divers secteurs de l'État, ainsi que des mesures visant à prendre en charge les personnes à faible revenu et à répondre aux besoins des citoyens en général. Source: Nile TV International