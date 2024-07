Seychelles: Infestation de chrysomèles - Le pays renforce ses mesures de biosécurité

Dans le cadre des efforts continus de sensibilisation à la situation actuelle des coléoptères des feuilles aux Seychelles, le ministère de l'Agriculture continue de renforcer diverses mesures dans le cadre d'une approche stratégique de lutte contre l'infestation.

Il a été révélé lors d'un atelier mercredi que l'infestation, qui touche les pommiers dorés, a désormais atteint La Digue.

La chrysomèle a été signalé pour la première fois aux Seychelles en novembre 2023 et attaque les pommiers dorés de l'île principale de Mahé, ce qui a incité le ministère de l'Agriculture à établir une équipe d'intervention rapide pour faire face à l'infestation.

Elle touche désormais les pommiers dorés de Mahé, Praslin et La Digue, les trois îles les plus peuplées des Seychelles, un archipel de l'ouest de l'océan Indien.

Le coléoptère est de couleur vive - généralement jaune ou rose saumon - avec une antenne de 11 segments et à l'âge adulte, il peut mesurer jusqu'à 5 millimètres de longueur.

Lors de l'atelier tenu à la salle de conférence du STC, diverses présentations ont été faites pour donner un aperçu de la façon dont la situation actuelle est gérée, du programme d'intervention d'urgence et des méthodes de surveillance et de contrôle.

"Le rôle des services de biosécurité ne peut être surestimé. L'atelier d'aujourd'hui vise à sensibiliser tous les groupes de parties prenantes aux activités et responsabilités vitales de nos services de biosécurité", a déclaré le secrétaire principal pour l'Agriculture, Keven Nancy.

Il a déclaré que ces services constituent une défense de première ligne contre l'introduction et la propagation de parasites et de maladies qui menacent les cultures, l'environnement, la biodiversité et même l'économie du pays.

Les présentations comprenaient également les travaux réalisés par les services pré-frontaliers, frontaliers et post-frontaliers.

« La biosécurité avant la frontière implique des mesures et des inspections rigoureuses qui sont menées avant même que les marchandises et les plantes n'atteignent nos côtes, par le biais d'une analyse des risques phytosanitaires (ARP), où le niveau approximatif de risque (ALOR) ou de protection est identifié », a déclaré M. Nancy.

Photo. Après examen, les techniciens du département de l'environnement fumigent les zones touchées.

Il a souligné que ces mesures proactives sont essentielles pour identifier et atténuer les risques potentiels à la source, réduisant ainsi la probabilité que des parasites et des maladies pénètrent dans notre pays.

Les services frontaliers sont les entités qui s'occupent d'un envoi lorsqu'il arrive au port d'entrée - l'aéroport, le port maritime et maintenant le bureau de poste, qui est utilisé pour les colis arrivant via les achats en ligne. Le service post-frontière se concentre sur la surveillance et la gestion de toutes les menaces qui traversent nos défenses pré-frontalières et frontalières.

Au fil des années, de nouveaux ravageurs tels que la mouche du melon, la mouche des fruits, le céléoptère de la tortue, l'aleurode en spirale, la farineuse de la papaye et la chenille velue ont tous trouvé leur chemin aux Seychelles et constituent une menace importante.

M. Nancy a déclaré : « L'un des problèmes urgents auxquels nous sommes actuellement confrontés est l'infestation du coléoptère du pommier qui attaque la pomme dorée. Ce ravageur constitue une menace importante pour l'une de nos cultures importantes, et notre programme de gestion des urgences est crucial pour y remédier."

Il a déclaré qu'à mesure que le pays se développe et prospère, « le commerce, les voyages et le tourisme constituent la principale menace à la biosécurité. Cependant, le succès de nos initiatives en matière de biosécurité ne dépend pas seulement des efforts des services de biosécurité, mais aussi de la collaboration et de la participation active de toutes parties prenantes."

Il s'agit du troisième atelier organisé à la suite de l'infestation du coléoptère du plomb, bien que peu d'entités soient présentes.

M. Nancy a déclaré qu'il n'était pas satisfait du taux de participation et "bien que nous ayons eu la présence de certaines entités, notamment la Seychelles Revenue Commission, l'Autorité portuaire des Seychelles et le ministère de l'Environnement, qui sont des secteurs clés pour nous, nous voulions vraiment la présence d'autres comme le ministère de l'Éducation, les clubs de protection de la faune et autres.

Depuis la découverte du coléoptère aux Seychelles, le ministère de l'Agriculture a envoyé ses techniciens pour examiner la situation et fumiger les zones où il a été trouvé sur tous les pommiers dorés touchés.