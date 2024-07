Seychelles: Les entrepreneurs du pays apprennent à intégrer les ODD de l'ONU dans leurs opérations

Les entrepreneurs des Seychelles participent à une formation au cours de laquelle ils sont initiés aux normes d'impact des objectifs de développement durable (ODD) pour les aider à aligner leurs opérations sur les ODD des Nations Unies.

Cela les aidera à contribuer aux objectifs nationaux de développement et aux objectifs mondiaux de durabilité.

La formation de deux jours qui se déroule au Savoy Resort and Spa a été officiellement lancée lundi et est dirigée par deux experts du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Amit Achameesing et Yugen Pillay. Cela se fait en collaboration avec le Seychelles Investment Board (SIB).

Le PNUD s'associe au SIB pour préparer les entreprises sélectionnées à accroître leurs chances de fonctionner de manière durable et de contribuer positivement aux ODD. L'utilisation des normes d'impact des ODD, en tant que normes de gestion volontaires conçues pour guider les organisations dans leur parcours de développement durable, les préparera au prochain cadre d'assurance d'impact des ODD et au sceau d'impact des ODD.

"Notre objectif est de souligner l'importance de l'action collective pour favoriser le développement durable. Il est encourageant de constater une forte représentation des secteurs public et privé, démontrant un engagement commun en faveur de la durabilité et de pratiques commerciales responsables", a déclaré le représentant résident du PNUD, Amanda Serumaga

Le PNUD a lancé la carte des investisseurs ODD pour les Seychelles en 2023, qui donne un aperçu des opportunités d'investissement et de leurs rendements potentiels, et met en évidence le rôle du secteur privé dans le financement du développement durable.

Pour s'appuyer sur les conclusions de la carte des investisseurs, le PNUD mettra en oeuvre un programme de pipeline d'investissements ODD pour faciliter le déploiement des capitaux dans des opportunités évolutives alignées sur les ODD.

La ministre de l'Investissement, de l'Entrepreneuriat et de l'Industrie, Devika Vidot, a déclaré que cette initiative vise à débloquer davantage de capitaux pour aligner les opérations commerciales sur les ODD.

"Cet effort s'inscrit dans un mouvement plus large visant à transformer le système financier mondial et la manière dont les secteurs public et privé interagissent dans le cadre des ODD économiques, sociaux et environnementaux", a-t-elle ajouté.

Au cours de la formation, les personnes présentes apprendront comment leurs entreprises respectives peuvent aligner sans effort leurs stratégies et objectifs d'entreprise, à travers leurs opérations internes, pour aider le pays à atteindre ses ODD.

« Ces normes sont volontaires, mais elles sont conçues pour guider les entreprises dans leur démarche de développement durable, en garantissant que leurs opérations non seulement créent de la valeur mais contribuent également positivement aux ODD », a déclaré Mme Vidot.