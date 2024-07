Soudan: Le gouvernement du Darfour inaugure une reunion de moblisation pour soutenir les forces armées

Le gouvernement de la région du Darfour a annoncé qu'il avait adopté et parrainé l'initiative de la population du Darfour, dans l'État du Nahr-Nil, visant à soutenir les forces armées et les forces conjointes qui devraient être établies dans les prochains jours dans la région du Darmali et d'Al-Ubaidiya.

Le coordonnateur général du gouvernement régional du Darfour dans l'État du Nahr-Nil, Moatasem Youssef, a indiqué dans des déclarations spéciales que les initiatives de la population du Darfour dans cet État sont nombreuses et variées, y compris un soutien financier, en nature, du sang et de l'âme, soulignant que les fils du Darfour ne sont pas étrangers au Nahr-Nil, car certains d'entre eux ont été élevés et grandi dans cet État.

Youssef a appelé tout le peuple soudanais à surmonter l'amertume et les divergences et à s'unir, pour achever la bataille de la dignité, vaincre l'ennemi où qu'il se trouve au Soudan.

Le Coordonnateur général a souligné la nécessité pour tous les jeunes soudanais de s'engager dans les forces armées.