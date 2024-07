Togo: Des pratiques et investissements à améliorer

C'est du moins ce que pensent l'ONG Plan international Togo et le Cadre de concertation des acteurs de l'eau et de l'assainissement de base au Togo (CCEABT) qui ont choisi de s'associer pour accompagner les autorités en matière d'amélioration des pratiques et investissements dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Pour ce faire, les deux structures ont signé la semaine dernière un mémorandum d'entente.

Les deux entités s'accordent à collaborer de manière à améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement durable dans toutes les localités du pays, avec le soutien du Ministère de l'Eau et de l'Hydraulique villageoise, au travers du partenariat scellé. Ils auront à servir de passerelle entre le monde de la recherche et les actions de terrain. De même, Plan international Togo et le CCEABT devront mettre en oeuvre une approche plus efficace des interventions, en prenant en compte les réalités socioculturelles et géographiques du Togo.

La finalité de toutes ces actions que comptent diligenter ces deux partenaires, est de mieux répondre aux besoins spécifiques des populations.

On peut oser espérer que leur rapprochement participe efficacement à l'objectif du Togo qui entend parvenir à la couverture universelle en eau potable d'ici à 2030.