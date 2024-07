Maroc: Rabat - Signature d'un MoU entre l'ENSA et l'Institut national de l'administration publique de Zambie

Rabat — Un mémorandum d'entente (MoU) a été signé, mercredi à Rabat, entre l'Ecole nationale supérieure de l'administration (ENSA) et l'Institut national de l'administration publique (NIPA) de la République de Zambie, en vue de renforcer la coopération entre les deux institutions.

Paraphé par la Directrice générale de l'ENSA, Nada Biaz, et le Directeur général du NIPA, Royson Mukwena, ce partenariat porte sur l'échange d'expertise entre les deux institutions pour le développement professionnel des hauts fonctionnaires des deux pays, contribuant ainsi à promouvoir une administration publique plus efficace et innovante.

Aux termes de cet accord, les deux parties s'engagent à développer des actions conjointes au service des administrations publiques zambienne et marocaine à la faveur du renforcement des capacités des formateurs d'enseignants dans le cadre du programme de professionnalisation des formateurs.

Ces actions seront également axées sur l'élaboration et la mise en oeuvre conjointe de programmes de renforcement des capacités pour les hauts fonctionnaires dans les deux pays, l'échange d'étudiants entre l'ENSA et NIPA et l'organisation des visites d'études et d'échange de fonctionnaires.

Intervenant à cette occasion, M. Mukwena a indiqué que ce mémorandum d'entente témoigne de l'engagement constant des parties prenantes en faveur des valeurs de professionnalisme, de la bonne gouvernance, d'éthique, d'intégrité, de collaboration et de panafricanisme.

Il a jouté que cette collaboration contribuera au développement socio-économique des deux pays, qualifiant d'"historique" ce MoU qui se veut le premier accord convenu entre les régions nord et sud de l'Afrique, transcendant ainsi les frontières et mettant en lumière le potentiel du panafricanisme.

"Cet accord qui devrait consolider les relations bilatérales entre le Maroc et la Zambie, aura un impact positif sur le développement des deux nations", a-t-il poursuivi, notant que ce partenariat est en phase avec les objectifs de l'Agenda 2063 dont l'ambitionne est de faire de l'Afrique un continent prospère fondé sur la croissance inclusive et le développement durable. Cette signature intervient dans le cadre d'une visite de travail effectuée en présence du Secrétaire Général du NIPA Nasilele Brian Nasilele, et du Chef de mission à l'ambassade de Zambie au Maroc Eliphas J. Chinyonga.