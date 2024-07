Ile Maurice: Vers une commission ?

Le Water Resources Bill vise à transférer certains pouvoirs de la Central Water Authority (CWA) vers la Water Resources Commission.

Cette commission aura la tâche, entre autres, de recommander la location du droit d'extraction et d'utilisation de l'eau, que ce soit en surface ou souterrain. Les recommandations de la commission seront faites au ministre de tutelle, soit Joe Lesjongard, ce qui change principalement de la présente loi.

Reza Uteem, a déclaré, mardi, au Parlement, lors des débats, qu'au «lieu de venir avec cette loi, on aurait pu laisser la CWA continuer à gérer les ressources en eau mais changer la façon dont les gens qui opèrent à la CWA sont nommés (...)». Il s'est aussi élevé contre le fait que c'est le ministre qui aura le pouvoir d'allouer des permis, soit un homme politique qui pourrait subir des influences. Pour Reza Uteem, la commission ne sera ainsi pas indépendante et ce sera un gaspillage de ressources.

Ce projet de loi aurait été proposé par Joe Lesjongard pour avoir le contrôle sur l'extraction et la distribution d'eau à travers l'île, d'autant plus que la CWA n'aura plus un pouvoir qui sera difficile d'être supervisé par le ministère luimême. Selon nos informations, alors que la distribution d'eau est très inégale dans le pays, c'est le ministre qui doit subir les foudres du public. Il reste cependant, à savoir si le ministre et la Water Resources Commission se montreront plus efficaces que la CWA.

À noter que l'eau traitée que nous consommons provient presque à moitié des nappes phréatiques et que beaucoup de permis auraient été alloués à plus d'un dernièrement, nous font comprendre des sources. D'ailleurs, c'est la commission qui devrait toujours conserver un registre contenant tous les permis émis pour l'extraction et l'usage d'eau, notamment des nappes phréatiques.