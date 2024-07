Afrique: Valeurs démocratiques et de bonne gouvernance au coeur du forum des OSC à Saly au Sénégal

Le Forum des Organisations de la Société Civile (OSC) sur le renforcement de la démocratie, de la bonne gouvernance et des transitions politiques inclusives en Afrique de l'Ouest et du Centre a eu lieu du 8-9 juillet 2024 à Saly, précisément au Sénégal.

Nandrot Marat-Abyla, président du Cercle Gabonais pour l'Évaluation des Politiques Publiques (CGEPP) a pris une part active à ce forum qui a pour objectif, de trouver des solutions ou l'approche de solutions à la fréquence des coups d'État en Afrique qui ne faiblit pas.

Il y a urgence ou nécessité de trouver des solutions pour endiguer le fléau des coups d'État, de la mauvaise gestion au sommet et dans les administrations en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Ce qui sans doute justifie la tenue de ce Forum des Organisations de la Société Civile (OSC) sur "le renforcement de la démocratie, de la bonne gouvernance et des transitions politiques inclusives en Afrique de l'Ouest et du Centre". D'ailleurs l'Union africaine s'est engagée à promouvoir et à consolider la démocratie dans les États membres.

Les participants à ce forum, pour la plus part, faisant partie des OSC et au regard du perpétuel questionnement, sont d'avis qu'il est urgent de mener des réflexions sur les motivations à l'origine des coups d'État, qui peuvent varier en fonction du contexte spécifique. "Les organisations de la société civile jouent et continuent de jouer un rôle déterminant dans la promotion et le renforcement de la démocratie en Afrique et ont toujours été à l'avant-garde des campagnes contre la vague actuelle de changements anticonstitutionnels de gouvernement" soutiennent les participants.

Prenant une part active à cette grande rencontre, l'on peut comprendre avec Nandrot Marat-Abyla, président du Cercle Gabonais pour l'Évaluation des Politiques Publiques (CGEPP) que "Les OSC sont des acteurs clés dans le renforcement des fondements démocratiques et la promotion de la bonne gouvernance. Leur implication active et leur engagement constant contribuent à créer des sociétés plus justes, équitables et transparentes". De telles initiatives, précisent-ils, sont indispensables pour renforcer l'éthique démocratique et promouvoir les réformes politiques et démocratiques au niveau régional.

Ce rendez-vous du donner et du recevoir, faut-il le souligner, a des objectifs et des résultats attendus. Les objectifs sont entre autres, de "faire un bilan des progrès réalisés au niveau des transitions politiques en cours et des défis qu'elles posent ; de formuler des recommandations pratiques pour élaborer des stratégies et des actions efficaces en vue de surmonter ces défis et de s'assurer que ces transitions conduisent à des transformations des structures politiques plus positives".

Après les objectifs, les résultats attendus sont notamment, l'évaluation approfondie et une compréhension pratique globale de l'état des transitions politiques en Afrique de l'Ouest et du Centre, y compris, les progrès et les défis rencontrés dans la mise en oeuvre des feuilles de route de transition. Des actions concrètes de l'UA, des CER et de l'ONU en collaboration avec les OSC sur les moyens de soutenir les transitions inclusives dans les États membres sont attendues.

Il y a des recommandations pratiques qui tiennent compte de la nature et de l'efficacité des sanctions imposées aux gouvernements anticonstitutionnels ; des recommandations clés des OSC pour soutenir le dialogue de haut niveau sur le rôle de l'ONU et de l'UA dans le soutien aux transitions pacifiques et inclusives en Afrique de l'Ouest et du Centre, en guise de suivi au forum.

Les 45 représentants des OSC d'Afrique de l'Ouest et du Centre sont intervenus sur des questions liées aux valeurs démocratiques et la bonne gouvernance. Cela participe au renforcement de l'éthique démocratique et de promouvoir les réformes politiques et démocratiques au niveau régional. A signaler que des représentants de l'UA, du PNUD, de l'UNOCA, de l'UNOWAS, de la CEDEAO, de la CEEAC et des missions politiques ont été présents et ont pris une part active au forum de Saly, au pays de la Teranga.