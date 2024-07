Afrique de l'Ouest: Deuxième journée consécutive de hausse généralisée des indices phares de la BRVM ce 11 juillet 2024.

A la suite du mercredi 10 juillet 2024, les indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont enregistré une deuxième journée de hausse généralisée au terme de la séance de cotation ce jeudi 11 juillet 2024.

L'indice composite a ainsi gagné 0,38% (après une progression de 0,87% précédemment) à 232,60 points contre 231,73 points la veille.

Pour sa part, l'indice BRVM 30 a connu une hausse de 0,15% (après un accroissement de 0,91% la veille) à 116,20 points contre 116,03 points précédemment.

En ce qui le concerne, l'indice BRVM Prestige a enregistré une progression de 0,83% (après une augmentation de 0,30% la veille) à 109,92 points contre 109,01 points le mercredi 10 juillet.

La valeur des transactions est redescendue à 435,664 millions FCFA contre 558,523 millions FCFA la veille.

Concernant la capitalisation du marché des actions, elle connait une augmentation de 32,076 milliards à 8 653,189 milliards FCFA contre 8 621,113 milliards FCFA le mercredi 10 juillet 2024.

Celle du marché obligataire connait une baisse de 444 millions, s'établissant à 10 496,941 milliards FCFA contre 10 497,385 milliards FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BICICI Côte d'Ivoire (plus 7,45% à 9 885 FCFA), Oragroup Togo (plus 7,34% à 1 975 FCFA), Total Sénégal (plus 7,14% à 2 250 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 2,44% à 420 FCFA) et BOA Burkina Faso (plus 1,96% à 6 750 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 3,15% à 6 000 FCFA), BOA Mali (moins 1,84% à 1 600 FCFA), AGL ex Bolloré Côte d'Ivoire (moins 1,54% à 1 280 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (moins 1,33% à 7 400 FCFA) et Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 1,15% à 2 155 FCFA).