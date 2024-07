Ile Maurice: Dome Experience by House of Digital ART s'installe à Bagatelle

La House of Digital Art (HoDA), maison culturelle dédiée aux arts numériques, pose ses valises à Bagatelle Mall. Après deux saisons palpitantes, l'expérience immersive proposant de la réalité augmentée et du street art lumineux entre autres jeux de lumière et de créativité, à la rue Edith Cavell à Port-Louis, promet d'être encore plus audacieuse.

Du 11 juillet au 31 août, place à Dome Experience by HoDA, soit un dôme immersif qui sera installé en face du grand banyan du centre commercial de Bagatelle - une première à Maurice.

«Au cours de nos deux premières saisons, nous avons reçu des milliers de personnes de tous âges à Port-Louis et nous souhaitons continuer de permettre aux Mauriciens de se familiariser avec l'art digital, un concept artistique novateur dans notre paysage culturel. Avec Dome Experience by HoDA, nous nous rapprochons du grand public en nous installant, dans un premier temps, à Bagatelle Mall», explique Astrid Dalais, cofondatrice de la House of Digital Art. La Dome Experience by HoDA propose une immersion.

La Dome Experience by HoDA propose une immersion unique et sensorielle où des projections à 360 degrés captiveront petits et grands, en famille ou en solo. Confortablement installés sur des bean bags, les visiteurs peuvent découvrir une sélection de vidéos captivantes. Cette expérience multimédia unique promet de transporter chaque spectateur dans un univers artistique et créatif sans précédent.

Pour le Bagatelle Mall, cette collaboration s'insère dans la volonté du centre commercial de mettre l'art et la culture au centre de ses activités. Son Centre Manager, Hector (Jr) Espitalier-Noël, a souligné la joie de collaborer sur ce projet innovant de dôme digital, une première à Maurice. «Engagé dans la promotion de l'art et de la culture, le centre travaille régulièrement avec de nombreux artistes locaux lors de ses divers événements. Nous sommes impatients de faire découvrir cette nouvelle expérience artistique à nos visiteurs.»