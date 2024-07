Ile Maurice: L'emploi en hausse

Les statistiques sur le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC) pour 2023, publiées ce jeudi 11 juillet par Statistics Mauritius, indiquent que l'emploi dans les grandes entreprises de ce secteur a augmenté de 6,6 %, passant de 17 200 en 2022 à 18 330 en 2023.

La parité entre les hommes et les femmes opérant dans ce domaine est presque égale, avec 9 225 hommes et 9 105 femmes en 2023, contre 8 865 hommes et 8 335 femmes en 2022. La part de l'emploi dans le secteur des TIC par rapport à l'emploi total était de 6,0 % en 2023, contre 5,7 % en 2022.

Malgré cette hausse dans les grandes entreprises, les chiffres révèlent que les petites entreprises employant dix personnes ou plus perdent des ressources humaines. En 2023, leur nombre était de 107, comparé à 115 en 2022. En 2023, la valeur ajoutée du secteur des TIC s'élevait à Rs 32 millions, soit une augmentation de 8,4 % par rapport à Rs 29 millions en 2022.

Le secteur des TIC comprend les services de télécommunications, le commerce de gros et de détail ainsi que d'autres activités telles que les centres d'appels, le développement de logiciels, la création et l'hébergement de sites web, le multimédia, le conseil en informatique et la reprise après sinistre. En 2023, le sous-groupe Computer programming, consultancy and related activities a surpassé les autres sous-groupes, générant environ 34 % de la valeur ajoutée du secteur.

%

La part des télécommunications était plus importante, suivie par les activités des centres d'appels, le commerce de gros et de détail, et le reste comprend principalement les Information service activities.

En 2023, 83 % des écoles primaires disposaient d'un accès internet pour les élèves, contre 75 % en 2022. Toujours en 2023, 100 % des écoles secondaires disposaient d'un accès internet pour les élèves à des fins d'étude. Le pourcentage d'élèves ayant participé aux examens en TIC au niveau du School Certificate était de 40 % en 2023, contre 44,7 % en 2022. Au niveau du Higher School Certificate, ce pourcentage était de 15 % en 2023, identique à celui de 2022. Au niveau de l'enseignement supérieur, le pourcentage d'étudiants inscrits en TIC ou dans un domaine lié aux TIC était estimé à 8,8 % en 2023, similaire à 2022.