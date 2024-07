Ile Maurice: GS1 - 30 ans d'évolution des codes-barres dans l'économie mauricienne

Depuis son implantation à Maurice en 1994, GS1 a révolutionné bien plus que la simple tarification des produits. Cette filiale de la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice (MCCI) célèbre cette année ses 30 ans d'existence, contribuant dans l'écosystème entrepreneurial de l'île.

«Au-delà de l'identification des produits, les codes-barres GS1 sont devenus un outil essentiel pour la traçabilité, l'optimisation des chaînes d'approvisionnement et l'intégration de technologies avancées», explique le Dr Drishtysingh Ramdenee, CEO de GS1 Maurice.

L'évolution de GS1 Maurice reflète les changements technologiques majeurs survenus depuis sa création. D'un simple outil de transaction au point de vente, les codes-barres se sont transformés en un système complet de suivi et de traçabilité, touchant divers secteurs de l'économie mauricienne. «Notre vision est de positionner GS1 Maurice comme un facilitateur clé de la transformation numérique pour les entreprises locales», déclare Sonny Wong, président du conseil d'administration de GS1 Maurice.

«Nous ne nous contentons pas uniquement de fournir des codes-barres, mais nous ouvrons aussi nos portes à l'innovation. Notre engagement continu envers l'innovation fait de GS1 Maurice un partenaire indispensable pour les entreprises locales, et nous sommes prêts à relever les défis pour les décennies à venir.»

Innovation, mais comment ? Dans le secteur de la santé, les codes-barres GS1 améliorent la sécurité des patients en réduisant les erreurs de médication. Pour la logistique, ils permettent un suivi précis des expéditions. Dans la gestion documentaire, ils renforcent la sécurité et l'accessibilité des informations critiques.

«Les codes-barres GS1 nous ont permis d'accéder aux grandes surfaces, entraînant une augmentation significative de nos ventes», indique Delphine Dholah, fondatrice de Smile Up Ltd. Elle ajoute : «Lorsque je me suis inscrite pour devenir membre de GS1 Maurice, j'ai suivi une formation sur la plateforme GS1 Activate qui m'a permis de générer facilement des numéros de codes-barres.»

Pour les grandes entreprises comme Panagora Marketing Co. Ltd, membre de GS1 Maurice depuis 1995, les avantages sont tout aussi importants. Neeraj Coothoopermal, Quality Manager, souligne : «Les normes GS1 nous ont aidés à calculer précisément nos chiffres de ventes et parts de marché. La standardisation a facilité notre distribution à grande échelle.» Il précise également : «Avec le certificat d'adhésion attribué par GS1 Maurice, aucune autre entreprise ne peut utiliser nos codes-barres. Le GCP attribué est considéré comme unique et constitue notre propriété intellectuelle.»

GS1 Maurice ne compte toutefois pas s'arrêter là et souhaite être à l'affût des nouvelles technologies. «Nous intégrons désormais les codes-barres avec la RFID, l'IoT et même la blockchain», précise le Dr Ramdenee. «Ces synergies ouvrent de nouvelles perspectives pour la traçabilité et l'authenticité des produits. Notre objectif est surtout de simplifier l'accès aux standards GS1, permettant même aux plus petites entreprises de bénéficier de ces outils.»

Les défis à venir incluent la lutte contre la contrefaçon, l'amélioration de la sécurité alimentaire et la transparence des chaînes d'approvisionnement. GS1 Maurice devra continuer à adapter ses services pour répondre à ces enjeux. Alors que Maurice cherche à renforcer sa position dans l'économie numérique, GS1 Maurice continue à jouer un rôle dans cette transformation.

Les 30 ans de l'organisation marquent non seulement un jalon historique, mais aussi le début d'une nouvelle phase dans l'évolution des standards d'identification et de traçabilité à Maurice.