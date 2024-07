Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 12 Juillet 2024

Coopération Niger-Usa - Le désengagement des troupes américaines se poursuit sans accroc

Le retrait des troupes américaines des bases militaires nigériennes se poursuit selon le calendrier prévu, avec une première étape achevée hier soir à la base aérienne 101 de Niamey. Cette opération, débutée officiellement le 7 juin 2024, est marquée par la signature de documents de rétrocession des installations américaines aux forces armées nigériennes. Environ 50 jours après la signature de l'accord de désengagement des troupes américaines, les manœuvres logistiques et le retrait du personnel se déroulent sous la supervision conjointe des autorités militaires nigériennes et américaines. La coopération continue entre le Niger et les États-Unis dans cette transition montre une gestion exemplaire du retrait des troupes, avec une attention particulière portée à la sécurité et au respect des engagements mutuels.( Source : aniamey.com)

Kenya : Acculé par la rue - William Ruto limoge la quasi-totalité du gouvernement

Deux semaines après des manifestations antigouvernementales meurtrières, le président du Kenya, William Ruto, a annoncé jeudi avoir limogé la quasi-totalité des membres de son gouvernement. Seuls le vice-président et le ministre des Affaires étrangères restent en poste. Rapporte France24 et plusieurs confrères. La chaine française ajoute qu’un remaniement était attendu. Le président kényan William Ruto a annoncé, jeudi 11 juillet, le limogeage de presque tout le gouvernement, à l'exception du vice-président et du ministre des Affaires étrangères, deux semaines après des manifestations antigouvernementales qui ont viré au chaos. Après avoir « écouté ce que le peuple du Kenya a dit et après une évaluation globale de la performance de mon cabinet et ses réalisations et ses défis, j'ai aujourd'hui (...) décidé de limoger avec effet immédiat tous les membres » du gouvernement, a annoncé le chef de l'État lors d'une conférence de presse à State House, le palais présidentiel. Seuls le ministre des affaires étrangères et le vice-président conservent leurs portefeuilles, a poursuivi William Ruto. ( Source : France24)

Gabon : Pénurie de sucre- Le pays reçoit un stock de 11 000 tonnes de sucre au port d’Owendo

Le Port d'Owendo a déchargé ce jeudi 11 juillet 2024, un stock de 11 000 tonnes de sucre, pour la Sucrerie du Gabon, afin d'approvisionner les gabonais, en souffrance d'une pénurie depuis quelques mois. Cette arrivée fait suite à l'acheminement préalable de 1 200 tonnes il y a une semaine, dont une partie est déjà en route vers Franceville. Selon Donald Ollo Nguema, directeur commercial de la Sucrerie du Gabon, cette livraison s'inscrit dans un plan visant à répondre à la demande croissante sur le marché national. « Nous avons voulu quand même faire très fort pour que les populations gabonaises puissent avoir du sucre très rapidement sur l’ensemble du territoire. 11 000 tonnes aujourd’hui représentent à peu près 4 à 5 mois de stock pour le Gabon », a déclaré M. Ollo Nguema dans une interview sur Gabon 1ère.La pénurie de sucre, qui sévit depuis plusieurs mois à Libreville et à l’intérieur du pays a suscité de vives préoccupations parmi les ménages gabonais, rendant parfois difficile le quotidien culinaire. (Source :alibreville.com)

Burkina Faso : Diplomatie- Le capitaine Traoré accuse ses voisins ivoirien et béninois de vouloir déstabiliser son régime

Le chef du régime militaire au pouvoir au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'en est pris jeudi à ses voisins ivoirien et béninois, les accusant de vouloir déstabiliser son pays, dans un contexte de tensions diplomatiques en Afrique de l'Ouest.Dans un discours de plus d'une heure trente aux "forces vives" du Burkina Faso, le capitaine Traoré, arrivé au pouvoir par un coup d'Etat en septembre 2022, a déroulé les grandes orientations qu'il veut donner au pays pour les cinq prochaines années. « Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire », a-t-il lancé, assurant qu'Abidjan hébergeait « un centre d'opérations pour déstabiliser » le Burkina. « Nous vous montrerons des preuves physiques » a-t-il ajouté.(Source :Afp)

Sénégal : Les ambulants - L’autre casse-tête pour les nouvelles autorités

En plus des inondations, les nouvelles autorités devront faire face à la question lancinante des ambulants. Ce mercredi, des échauffourées ont été notées à Sandaga, en plein centre-ville avec la révolte des ambulants qui ont affronté les forces de l’ordre. Beaucoup parmi eux dénoncent les opérations de déguerpissement en cours. Pis, ils tancent les nouvelles autorités et affirment avoir été trahis dans leur aspiration de vivre mieux dans le Sénégal de leur rêve. En clair, les implications politiques de telles opérations sont indéniables. (Source : adakar.com)

Rca : En fin de mission après 20 ans d’activité - Le Fondateur de Water For Good décoré

Le mercredi 10 juillet 2024, la Salle de Conférence de l’Hôtel Oubangui a servi de cadre à la cérémonie de décoration de Jim Hocking, Fondateur de l’organisation Water For Good en fin de mission en RCA, a annoncé Info Ti Kodro. Installée en République Centrafricaine en 2004, l’Organisation Water for Good célèbre ce jour 10 juillet 2024 son 20e anniversaire, célébration placée sous le thème : " Unissons-nous pour améliorer le taux d’accès en eau potable en République Centrafricaine ".Il faut signaler que l’Ong Water for Good est spécialisée dans la construction des forages dans les régions reculées de la République centrafricaine. Elle forme également des agents communautaires à devenir des techniciens de son organisation afin d’apporter leur contribution au bien-être de leur communauté. (Source : abangui.com)

Guinée Equatoriale : Coopération- Karamoko Jean Marie Traoré en visite de travail à Malabo

Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur Karamoko Jean Marie TRAORE est arrivé à Malabo hier mardi 9 juillet 2024. Il s’agit d’une visite de travail qui s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et la République de Guinée Equatoriale. Le séjour du ministre TRAORE à Malabo sera marqué par un entretien avec son homologue équato guinéen, une audience avec le Président de la République de Guinée Equatoriale, et une rencontre avec la communauté burkinabè. À son arrivée, le chef de la diplomatie burkinabè a été accueilli par le Consul Général du Burkina Faso à Malabo Filatiéni COULIBALY, et une forte délégation de la communauté burkinabè vivant en Guinée Equatoriale. (Source : Burkina24)

Bénin : Diplomatie- Cotonou répond aux accusations de Ouagadougou

Le secrétaire général et porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Léandre Houngbedji, a répondu aux accusations du président burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré. Ce dernier avait affirmé dans la matinée de le jeudi 11 juillet que le Bénin abritait des bases militaires françaises visant à nuire au Burkina, ajoutant aussi avoir des preuves d’un centre d’opérations à Abidjan pour déstabiliser son pays.« Voilà que nos frères et voisins, pour des raisons de politique domestique, s’emploient à vouloir faire de nous la source de leurs problèmes. C’est une tendance pernicieuse, venant de militaires qui connaissent ces camps et leur vocation », a déclaré Houngbedji sur les réseaux sociaux. Il a ajouté qu’« après le Niger, c’est au tour du Burkina-Faso d’emboucher cette trompette nauséeuse de désinformation qui alimente non le patriotisme, mais plutôt la rancœur des populations et menace à terme la coexistence pacifique des peuples ». (Source :Apanews)

Côte d’Ivoire : Scrabble francophone - La Côte d'Ivoire championne du monde

La Côte d'Ivoire bat la France en finale et termine championne du monde. La Côte d'Ivoire a fait sensation en remportant le titre de championne du monde de scrabble francophone en 2024. Les Éléphants scrabbleurs ont triomphé face à la France avec un score de 2-1, lors de la finale disputée le jeudi 10 juillet à Montauban, en France, dans le cadre du championnat du monde Inter Nations qui s'est déroulé du 6 au 14 juillet 2024.Les scrabbleurs ivoiriens ont brillé tout au long de la compétition, récoltant un total de trois médailles. Piekoura Rite a décroché la médaille d'or, tandis que Lath Gnagne Angnés Eudes et Yapi Serge Alban ont respectivement remporté les médailles d'argent et de bronze. Cet exploit en terre française confirme la montée en puissance du scrabble ivoirien et témoigne de la culture de l'excellence qui règne au sein des fédérations sportives ivoiriennes. (Source : fratmat.info)