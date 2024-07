Afrique Centrale: Les FARDC accusent le Rwanda d'avoir violé la trêve humanitaire au Nord-Kivu

Les FARDC dénoncent, dans un communiqué publié ce jeudi 11 juillet, le non-respect par le régime de Kigali de la trêve humanitaire et son « attitude belliqueuse légendaire à vouloir maintenir les populations déplacées dans des conditions atroces en les privant ainsi l'accès à l'aide humanitaire».

« Les terroristes du Rwanda Defense Force, ont lancé des attaques simultanées vers 04h52' du mercredi 10 juillet 2024 sur les positions des Forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires se trouvant aux villages Nyange et Mpati, situés à 80 Km en profondeur à l'Ouest de Kitshanga, Groupement Bashali Mukoto ; et ce, en violation de la trêve humanitaire recommandée par les Etats-Unis », indique le communiqué des FARDC signé par le porte-parole des opérations dans le Nord-Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike Kaiko.

Il s'en est suivi, selon les FARDC, un déplacement massif des populations qui a non seulement aggravé davantage une situation humanitaire déjà chaotique, mais aussi causé une entrave au personnel humanitaire pour accéder aux populations vulnérables de cette partie de la Province du Nord-Kivu.

Le Gouvernement américain a recommandé, le 4 juillet, aux belligérants d'observer une trêve humanitaire de deux semaines sur les lignes de front au Nord-Kivu.

Cette trêve « vise à soulager les souffrances des populations vulnérables et à créer les conditions d'une désescalade plus large des tensions dans l'Est de la RDC ».