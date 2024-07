Ile Maurice: Un plan stratégique pour développer le secteur agricole

Le ministère de l'Agro-industrie, Mahen Seeruttun, dévoilera prochainement un plan stratégique ambitieux, autour de trois principaux axes, visant à stimuler le secteur agricole avec une croissance ciblée de 6 % annuellement sur les sept prochaines années.

En réponse à la question du député de l'opposition Ranjiv Woochit, mardi soir à l'Assemblée nationale, sur les mesures stratégiques pour atteindre la sécurité alimentaire, le ministre de l'Agro-industrie a détaillé les trois approches clés : stimuler la production pour assurer une sécurité alimentaire résiliente, promovoir une production durable et résiliente, et encourager l'entrepreneuriat et la transformation agroalimentaire.

Le premier volet du plan vise à augmenter la production des cultures alimentaires de 15 % en plein champ, à doubler la production sous structures protégées, à accroître la production de viande de 50 % et à augmenter celle de miel de 20 %. Le deuxième volet consiste à former tous les agriculteurs aux pratiques agricoles durables et à accroître de 10 % la superficie cultivée selon des méthodes agricoles durables. Enfin, le troisième volet prévoit la formation de 100 agro-entrepreneurs par an dans le but d'augmenter de 10 % annuellement le nombre d'entrepreneurs impliqués dans l'agro-industrie.

Dans la perspective de ce plan, des analyses ont été réalisées pour regrouper les secteurs des cultures vivrières, comprenant la pomme de terre, l'oignon, l'ail, les cucurbitacées, les crucifères, les légumineuses, les cultures féculentes, les tomates et les fruits. Une analyse similaire a été effectuée pour le secteur de l'élevage, axée sur la production de volaille, de bovin, de cerfs, de chèvres, de moutons et de porcs, ainsi que dans l'apiculture. Selon Mahen Seeruttun, le plan inclut également des mesures spécifiques pour Rodrigues et Agaléga.

Ce plan stratégique découle d'une Assise de l'agriculture tenue en mars de l'année dernière, qui a réuni environ 150 experts, universitaires, chercheurs et parties prenantes des secteurs public et privé, y compris des agriculteurs, la Outer Islands Development Corporation et la Commission rodriguaise de l'agriculture.