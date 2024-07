Ile Maurice: Suspendus - Juman et Bhagwan probablement pas de retour sous ce mandat

Les députés Rajesh Bhagwan et Ehsan Juman, tous deux suspendus lourdement par le speaker, Sooroojdev Phokeer, ne feront probablement pas leur retour au Parlement sous l'actuel mandat. La sanction pourra prendre fin alors que le Parlement sera en vacances.

Toutefois, la dissolution de l'Assemblée nationale pourrait survenir avant la reprise prévue en octobre prochain.

Ehsan Juman a été suspendu mardi pour six séances. Si l'on tient compte de la séance de ce vendredi et de celles de chaque mardi en juillet et en août, le député du Parti travailliste devrait être de retour vers le 20 août. Pour sa part, Rajesh Bhagwan a été sanctionné par une suspension de cinq séances lors des travaux du 5 juillet. Si l'on suit la même logique que pour calculer le retour d'Ehsan Juman, le député du Mouvement militant mauricien pourrait retrouver l'hémicycle le 6 août.

Cependant, le Parlement pourrait être ajourné fin juillet pour les vacances d'hiver, mais avant, le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, devra présenter le Finance Bill pour appliquer les mesures budgétaires. Le Parlement était en vacances à partir du 21 juillet en 2023 et les parlementaires étaient en vacances du 29 juillet au 18 octobre en 2022 alors qu'en 2021, le Parlement avait été ajourné un 3 août pour des vacances jusqu'au 26 octobre. Il n'y a eu qu'une exception en 2019, l'année des élections générales. Les parlementaires étaient en vacances le 16 août pour être de retour le 13 septembre.

Ehsan Juman est convaincu qu'il ne sera pas de retour en raison de la dissolution de l'Assemblée nationale. «Il m'a sanctionné alors que je ne fais que mon travail. Tout laisse croire que je ne reviendrai pas au Parlement sous ce mandat. Entre-temps, je suis avec mes mandants et je soutiendrai mes collègues lors de la préparation des questions. Vous verrez bientôt des dossiers compromettants sortir. On m'a sanctionné alors que je faisais mon travail tandis que d'autres députés à l'intérieur font des choses plus graves.»

Rajesh Bhagwan est conscient que le Parlement sera en vacances bientôt. «Je suis convaincu que je serai de retour après les prochaines élections générales. Le public et mes mandants me soutiennent à chaque fois que Sooroojdev Phokeer me sanctionne. Je ferai mon dixième mandat avec le soutien des électeurs de ma circonscription, mais Sooroojdev Phokeer ne sera pas là. Il ne fait pas honneur au pays. Il est entré dans l'histoire comme celui qui a bafoué la démocratie. Notre prochain speaker doit renverser les décisions prises par Sooroojdev Phokeer. D'ailleurs, il ne lui reste que quelques semaines comme speaker», maintient le député de Beau-Bassin- Petite-Rivière.