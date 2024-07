Angola: Le Gouvernement approuve la réhabilitation de l'hôpital de la Mission de Chissamba

Cuito — Le Gouvernement angolais a approuvé la réhabilitation de l'hôpital de la Mission de Chissamba, situé dans la municipalité de Catabola, province de Bié.

L'unité hospitalière sera dotée de 90 lits.

L'information apparaît dans le communiqué final de la réunion tenue mercredi, dans la ville de Cuito, par l'Exécutif et le gouvernement local, présidée par le Président de la République, João Lourenço. En octobre 2023, la ministre de la Santé, Sílvia Lucutuca, a visité la Mission de Chissamba, où elle avait garanti que l'hôpital local sera réhabilité, agrandi et doté d'équipements modernes, dès que le Gouvernement aurait approuvé le projet.

Après les travaux de réhabilitation et d'agrandissement, l'hôpital disposera, entre autres, de services de pédiatrie, de gynécologie, de chirurgie, d'orthopédie, de consultations externes et d'analyses cliniques, ainsi que d'une assistance pour les habitants de municipalités voisines et d'autres provinces, selon la source. La Mission Évangélique de Chissamba appartient à l'Église Congrégationaliste Évangélique d'Angola (IECA).

Au cours de la réunion, le Gouvernement a également décidé d'attribuer un quota d'ambulances à la province de Bié, grâce au don de 50 ambulances de la Russie. Le Gouvernement a dirigé une étude sur la possibilité de construire un réseau de transport d'énergie, en vue d'électrifier la municipalité de Cuemba via Luena.

Il est également prévu, l'installation de 18 ponts métalliques dans la province de Bié, dans le cadre du partenariat entre l'Angola et les États-Unis d'Amérique, pour assurer la liaison routière entre Bié et toutes les provinces environnantes à travers des routes en terre battue et pavées. À cela s'ajoute la construction des silos le long du corridor de Lobito et dans d'autres zones stratégiques du pays, pour stocker les céréales produites, certains étant équipés de décortiqueuses de riz et de blé.