Congo-Brazzaville: Concours - Les mathématiques sont aussi faites pour les filles !

Une première au Congo, le concours "Miss excellence maths" sera organisé à l'endroit des jeunes filles en classe de 3e, du 23 au 27 juillet, par l'association « Le yaya ». Cette compétition vise à promouvoir les mathématiques et les sciences dites dures afin que les filles brisent leur peur des filières scientifiques.

Campas, crayon à la main traitant les logarithmes, les fractions et les équations, les jeunes filles de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Ouesso et de Dolisie vont compétir en mathématiques lors de la première édition du concours "Miss excellence maths" : « L'objectif de ce concours est de faire la promotion des mathématiques afin de réconcilier la jeune fille congolaise avec la science », a précisé Trésor Essie, organisateur du concours. Cette initiative de l'association "Le yaya", une appellation en lingala désignant l'aîné en français, vise à réactiver l'amour des matières scientifiques chez les jeunes filles.

Pour le casting, les organisateurs mettent l'accent sur la moyenne générale en mathématiques des candidates qui doit être de 14 durant deux trimestres et les bulletins de notes sont exigés avant la sélection. « Le but c'est vraiment de les maintenir dans un environnement d'excellence, et de créer une génération d'ingénieures femmes, socle de développement de notre pays », a ajouté Trésor Essie. Un lot de prix est réservé aux trois premières lauréates tels que les kits scolaires, un ordinateur portage, un chèque de 500 000 FCFA pour la première, 300 000 pour la 2e et 200 000 FCFA pour la 3e. Selon l'organisateur, ces montants pourraient être revus à la hausse. Les trois lauréats bénéficieront également d'un accompagnement et d'un encadrement scolaire après le concours de la part de l'association.

L'appel à candidatures a été lancé sur le net. Les candidatures sont envoyées via le mail de l'association ou déposées physiquement auprès des bureaux des organisateurs à Brazzaville, à Pointe Noire, à Ouesso et à Dolisie. « Pour l'instant, tout est organisé sur fonds propres. Nous restons ouverts à tout type d'aide pour mener à bien ce projet », a confié Trésor Essie.

L'objectif est de faire la promotion des sciences auprès des jeunes filles afin de les pousser à embrasser davantage les filières scientifiques comme l'architecture, le génie civil, l'urbanisme, la polytechnique, les réseaux et télécommunication et bien d'autres. Dans celles-ci les filles accusent une sous-représentativité. Celles qui sortent des séries D et C ne s'orientent plus que vers la médecine et l'économie.

Pour que la jeune fille congolaise change de paradigme et formate son logiciel mental hérité d'une éducation de masculinisation des filières scientifiques, les associations organisent régulièrement à Brazzaville des séminaires sur l'orientation scolaire vers les sciences. La Pre Francine Ntoumi en a fait son combat à travers des campagnes de sensibilisation aux jeunes filles pour transmettre l'ambition de la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Réintroduire la compétition au centre de l'apprentissage dans des écoles afin de prôner la culture de l'excellence par la valorisation des meilleurs élèves.