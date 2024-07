Algérie: Balade en mer au profit des résidents des Maisons pour personnes âgées et enfance assistée

Alger — L'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENMTV) a organisé, jeudi, une balade en mer sur la côte d'Alger, au profit des résidents des Maisons pour personnes âgées, de l'enfance assistée et des personnes aux besoins spécifiques.

La chargée d'information à l'ENTMV, Hani Hanane, a affirmé l'importance de cette sortie, organisée en coordination avec le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, au profit de cette frange "nécessitant une prise en charge particulière".

Cette initiative s'inscrivait "dans le cadre des activités programmées par cette entreprise pour la saison estivale, d'autant que ces initiatives contribuent à renforcer les liens de solidarité et de fraternité avec cette catégorie de la société", a indiqué la même responsable.

De son côté, la représentante du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Layla Fayadh, a affirmé que cette balade "s'inscrit dans le cadre du programme du secteur en vue de prendre en charge les résidents de Foyers pour personnes âgées, de Bab Ezzouar, Sidi Moussa et Dely Brahim, en plus de nombre d'enfants assistés et de personnes aux besoins spécifiques issues des établissements relevant du secteur, afin de leur offrir des moments de détente et de divertissement".

Cette initiative intervient dans la cadre du partenariat entre les secteurs de la Solidarité et des Transports pour promouvoir et renforcer la bonne prise en charge des personnes âgées, de l'enfance assistée et des personnes aux besoins spécifiques, a rappelé Mme Fayadh, soulignant qu'il sera procédé à la généralisation de ces sorties au niveau des villes côtières, en fonction des moyens disponibles.