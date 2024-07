Afrique Australe: L'Angola participe à la 26ème réunion du CMO de la SADC

La SADC conclut la réunion du Comité conjoint des ministres chargés de l’énergie et de l’eau à Luanda en République d’Angola

Luanda — L'Angola participe à partir de jeudi à la 26ème réunion du Comité ministériel de l'Organe de la SADC (CMO) sur la coopération dans les domaines de la politique, de la défense et de la sécurité, qui se tient à Lusaka, en Zambie.

Le ministre des Relations extérieures, Téte António, représente le pays à cette réunion, qui se termine le 12 de ce mois et qui analysera le niveau de mise en oeuvre des décisions du comité ministériel de l'organe, du conseil et du sommet, et évaluera la situation politique qui prévaut dans la région de la SADC.

La réunion examinera également les questions soulevées par le comité de politique et de diplomatie interétatique (ISPC), les structures de médiation, de prévention des conflits et de diplomatie préventive, ainsi que le mécanisme de sélection des candidats à des postes au sein d'organisations continentales et internationales.

La réunion sera présidée par le ministre zambien des affaires étrangères et de la coopération internationale, Mulambo Haimbe, en sa qualité de président du CMO de la SADC.