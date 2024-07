Togo: André Azibli nommé directeur général de deux compagnies d'assurance

Gta assurances et Gta assurance vie, filiale du groupe panafricain banque centrale populaire (Bcp) ont désormais un nouveau directeur général en la personne d'André Azibli, rapporte un communiqué dont Fratmat.info a eu copie ce lundi 8 juillet 2024.

André Azibli qui a pris fonction le 3 juillet 2024, succède ainsi à Jean-Marie Tessi qui intègre le gouvernement togolais à la faveur du dernier remaniement ministériel. Fort d'une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de l'assurance, André Azibli a occupé divers postes de responsabilité au sein de groupes de renom, notamment Chef des Services commercial et production ; directeur commercial et directeur général. Il connaît bien GTA Assurances pour y avoir été directeur commercial de 2013 à 2021.

Âgé de 54 ans, M. AZIBLI est titulaire d'un Master en Assurance de l'École Supérieure des Assurances de Paris, d'un Master en Marketing et Affaires Internationales, et d'une Maîtrise en Droit des Affaires.

La nomination d'André Azibli s'inscrit dans la stratégie de ces assurances visant l'excellence commerciale et la satisfaction de leurs clients et bénéficiaires de contrats. L'objectif est de renforcer la position des deux compagnies sur leurs marchés respectifs et de les consolider en tant qu'acteurs de premier plan du secteur assurantiel.

M. AZIBLI oeuvrera également à renforcer la synergie et l'ancrage local des deux compagnies, en accord avec les missions du Groupe BCP, contribuant ainsi au développement économique et social du Togo.