Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - Les principaux défis à relever pour les membres de l'Appo

Les travaux de la dix-huitième session ordinaire du conseil exécutif de l'Organisation des producteurs de pétrole africains (Appo) se sont achevés, le 11 juillet à Brazzaville, sur un appel à la réforme du marché pétrolier et gazier en Afrique. Les pays de l'Appo devront s'atteler à mobiliser les financements, former des cadres locaux et construire de nouvelles infrastructures.

La première session ordinaire exercice 2024 du Conseil exécutif de l'Appo était consacrée à la réforme du marché des hydrocarbures sur le continent, confronté ces dernières années au manque d'investissements. Pour espérer consolider ce marché, a insisté le secrétaire général de l'Appo, le Dr Omar Farouk Ibrahim, les pays pétroliers doivent investir dans les nouvelles technologies. « Cette session vise à formuler des pistes de solutions à soumettre au Conseil des ministres de l'organisation », a-t-il précisé.

Les experts ont envisagé la création des centres de recherche liés au secteur pétrolier et gazier, la construction des oléoducs dans le but de favoriser l'approvisionnement en produits pétroliers, ainsi que d'autres installations indispensables à la production des matières premières. Concernant l'accès aux financements, un partenariat a été conclu avec la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) en vue de la création d'une Banque africaine de l'énergie (AEB). Le projet de l'AEB semble avancer dans le bon sens, avec la désignation du Nigeria pour abriter le siège de cette nouvelle institution.

En effet, l'opérationnalisation de l'AEB est attendue fin septembre pour financer les projets pétroliers et gaziers sur le continent. Elle sera dotée d'un capital de départ de plus de 3000 milliards FCFA, grâce à un apport de l'Afreximbank. L'AEB va également bénéficier d'un apport de 100 millions de dollars approuvé par le Nigeria, soit plus que les 83,33 millions de dollars requis pour les Etats membres.

La création de l'AEB est une réponse au manque de financements que font face les pays africains, a rappelé le ministre congolais des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, qui assure actuellement la vice-présidence du Conseil des ministres de l'Appo. « La création de la banque AEB est le projet le plus important que nous allons superviser dans les mois à venir(...) Pour la première fois, les pays africains ont décidé de trouver les solutions par eux-mêmes face aux défis énergétiques », a-t- il déclaré, avant d'appeler le groupe de travail à s'atteler à la tâche.

Bruno Jean Richard Itoua a fait savoir que les travaux du siège de l'Appo étaient en cours de finition, ce qui permettra la tenue du premier sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Appo. La date précise de la tenue de ce sommet à Brazzaville n'a pas été annoncée.