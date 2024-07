Afrique: Art visuel - Gongui Yanick Vannelly sélectionné pour les oscars de la photographie africaine

Le jeune photographe congolais, Gongui Yanick Vannelly, est sélectionné dans la catégorie photographie de mode, dans le cadre de la troisième édition des oscars de la photographie africaine qui se tiendra au Togo. Grande soirée de reconnaissance, l'événement distinguera les meilleurs talents africains dans le domaine de la photographie.

Responsable de la structure Nick-CIA-Photography, Gongui Yanick Vannelly réside à Brazzaville. Guidé par sa passion et sa détermination, il a choisi en 2017 de canaliser ses compétences et techniques vers une forme d'expression plus artistique et émotionnelle. Son parcours lui conduit à explorer le monde de la communication visuelle, où il a eu l'opportunité de développer des stratégies uniques de captation d'images. C'est ainsi qu'il a trouvé sa voie dans la photographie, une discipline exigeante. En tant que photographe des manifestations grand public, son objectif est de sublimer l'image des personnalités et divers événements, à travers ses clichés. Chaque séance de prise de vue est une manière pour lui de saisir l'essence même de ses sujets, de les mettre en lumière d'une manière authentique et impactante. La création de sa structure a été une étape décisive dans son parcours professionnel, un honneur pour lui de pouvoir contribuer à une entreprise qui partage sa passion pour l'excellence visuelle et l'art de la communication.

Aujourd'hui, il s'engage à offrir à ses clients une expérience photographique incomparable de la capture de l'instant à la présentation finale de l'image. Son but ultime est de créer des photographies qui inspirent, qui émeuvent et qui laissent une impression durable dans l'esprit de ceux qui les contemplent. Avec toute l'équipe de Nick-CIA-Photography, ils s'efforcent de repousser les limites de la créativité et de l'innovation dans le domaine de la photographie grands événements et de laisser une empreinte indélébile dans le paysage visuel de leur époque.

« Déjà pour une petite anecdote, depuis mon enfance, j'étais le photographe de la famille pendant les périodes des fêtes et, c'est suite à cela que j'ai eu le goût de la photographie, optant pour l'écriture de l'image pour raconter mes histoires. J'évolue comme professionnel dans l'audiovisuel depuis 2017 et ma participation à ce grand rendez-vous africain de la photographie n'est pas la première car, en 2020, j'ai participé au cours de la photographie organisé par l'Unicef. En 2021, j'ai été sélectionné pour représenter le Congo au Bénin, dans le cadre de l'édition de la photographie d'auteur », a-t-il expliqué.

Les oscars de la photographie africaine sont un événement qui permet aux jeunes photographes et ceux de la diaspora sélectionnés de faire valoir leurs talents. L'initiative se donne comme objectif principal de leur permettre la visibilité afin de les mettre en lumière. Avec plusieurs nominés dans chaque catégorie pour cette édition dont les candidats sélectionnés des deux Congo, du Gabon, du Cameroun, du Sénégal, du Burkina Faso, de Côte d'Ivoire, du Tchad, du Togo, de la Guinée, de Haïti, du Mali et de la France, le trophée de mérite de l'excellence " Les oscars de la photographie africaine" distinguera les acteurs méritants qui s'illustrent dans différentes catégories en lice, à savoir photographie institutionnelle, de mariage, de nature, de sport, de mode, de studio de shooting, de l'art, de laboratoire photo, de vidéaste, de la diaspora de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.